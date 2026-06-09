Државниот архив ја одбележува Архивската недела под моторо „Отворени за светот“

09/06/2026 07:13
Фото: Б. Грданоски

Државниот архив на Република Северна Македонија од денеска ја одбележува Архивската недела под мотото „Отворени за светот: Архивите како активна сила за правдата, меморијата и иднината“, во пресрет на 9 јуни – Меѓународниот ден на архивите.

Овој ден се одбележува во чест на основањето на Меѓународниот совет на архивите (ICA) во 1948 година, под покровителство на УНЕСКО, а годинешната тема ја нагласува улогата на архивите како значаен општествен фактор во зачувувањето на колективната меморија и заштитата на граѓанските права.

Во рамки на Архивската недела, која ќе трае до 12 јуни, Државниот архив организира повеќе настани со цел промоција на архивското наследство и неговата достапност до јавноста. Од институцијата посочуваат дека архивите не се само чувари на минатото, туку и активни чинители во развојот на современото општество.

Како дел од програмата, утре во 12 часот во Музејот на тетовскиот крај во Тетово ќе биде промовирана книга и изложба посветени на османлискиот период во Македонија. Следниот ден, на 10 јуни, во Центарот за култура „Трајко Прокопиев“ во Куманово ќе се одржи промоција на јубилејното издание „Државниот архив – столб на македонското битие“, проследена со изложба по повод јубилејот на институцијата.

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