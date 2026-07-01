ДР Конго го делеа 15 минути до сензација против Англија на Мундијалот. Потоа настапи Кејн

Фудбалерите на Англија ја победија репрезентацијата на ДР Конго со 2-1 во осминафиналето на Светското првенство и со тоа обезбедија место во следната рунда. Африканците поведоа со голот на Брајан Чипенга во седмата минута, но Англија по долга борба го сврте резултатот дури во финишот на натпреварот со головите на Хари Кејн во 75-тата и 86-тата минута. Англија ќе игра против Мексико во осминафиналето.

ДР Конго поведе против Англија во седмата минута. Шансел Мбемба испрати долга топка од околу 40 метри, Спенс не успеа да ја спречи опасноста и топката стигна до Брајан Чипенга на левата страна од шеснаесетникот. Крилниот напаѓач ја прими топката и постигна гол со силен удар во блискиот лев агол за 1-0.

Англија потоа силно нападна. Прво Кејн прими топка во шеснаесетникот и шутираше, но Туанзебе реагираше добро. Топката отиде на десното крило до Мадуеке, кој брилијантно ја проби линијата на теренот, се приближи многу блиску до голот и се обиде да додаде, а топката стигна до спротивната статива од каде што шутираше Рашфорд, но Ван-Бисак се одби од гол линијата.

ДР Конго имаше огромна можност да го зголеми своето водство во првот полувреме. Виса ја прими топката во шеснаесетникот на Англија по центаршут од десната страна, но ја погоди стативата.

Во второто полувреме Англија со сите сили се обидуваше да биде поконкретна, но играчите на ДР Конго се бранеа одлично, се до 75 минута кога Кејн постигна гол за 1-1. Гордон центаршутира од 5-6 метри, Кејн втрча покрај Туанзебе и со глава ја насочи топката кон мрежата за резултат од 1-1. Ова е 12-тиот гол на напаѓачот на Англија на мундијалите, израмнувајќи се со Пеле за седмиот на листата на стрелци на сите времиња.

Целосен пресврт се случи во 86 минута кога Кејн постигна гол и донесе водство на Англија со 2-1. Топката прво стигна до Гордон, кој потоа му ја додаде на Кејн, а напаѓачот на Англија втрча покрај тројца одбранбени играчи и упати силен удар во горниот десен агол за пресврт на играта. Кејн сега се израмни со Џаст Фонтејн за шестото место на листата на најдобри стрелци на СП со 13 гола.