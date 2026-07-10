Доминантната Франција го победи Мароко и се пласираше во полуфиналето на Светското првенство

Бостон – Француската фудбалска репрезентација се пласираше во полуфиналето на Светското првенство откако го победи Мароко со 2-0 во четвртфиналето. Иако мароканскиот голман Боно направи чуда во првото полувреме и одбрани пенал од Килијан Мбапе, Французите го скршија отпорот со головите на Мбапе во 60-тата минута и Усман Дембеле во 66-тата минута. Така, Франција го продолжува својот пат кон можно трето финале на Светското првенство по ред.

Французите извршија силен притисок од самиот почеток. Веќе во четвртата минута, Мбапе шутираше опасно, но Боно ја одби топката во корнер. По еден корнер, Упамекано се најде сам во шеснаесетникот, но мароканскиот голман повторно интервенираше брилијантно и го одбрани ударот.

Боно ја заклучува вратата во првото полувреме

Доминацијата на Франција кулминираше во 25-тата минута кога Мазрауи го собори Мбапе во шеснаесетникот, а судијата Факундо Тељо покажа кон пеналот. Сепак, ударот од 11 метри на Мбапе беше прочитан и одбранет од Боно.

До крајот на полувремето, Французите пропуштија уште една одлична шанса преку Дуе, додека ударот на Дињ од околу триесет метри заврши во пречката. Промената беше без голови, во голема мера благодарение на одличниот марокански голман.

Мбапе и Дембеле го здробија Мароко за шест минути

Второто полувреме продолжи во сличен ритам, а отпорот на Мароко конечно беше скршен во 60-тата минута. Килијан Мбапе го победи претходно непобедливиот Боно со прецизен удар од работ на шеснаесетникот и им донесе водство од 1-0. Само шест минути подоцна, Франција го дуплираше водството.

Овој пат Мбапе беше асистент, а Дембеле го зголеми резултатот на 2-0 со низок удар. До крајот на натпреварот, Французите мирно ја контролираа играта, но претрпеа и удар кога капитенот Мбапе мораше да ја напушти играта во 76-тата минута поради повреда на глуждот.