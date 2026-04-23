Дојави за бомби во Пула и Шибеник. „Учениците и наставниците се евакуирани“

Неколку десетици училишта во истарскиот регион утрово добија известување по е-пошта од истиот испраќач во кое се наведува дека експлозивни направи се поставени во образовни институции, односно училишта во Пула, потврди истарската полиција.

„Истрагата е во тек, а полициските службеници се на терен и ја проверуваат веродостојноста на извештајот преку разговор со одговорните лица на овие институции и проверка на сите училишни простории, додека учениците и наставниците се евакуирани од училишните згради“, соопшти полицијата.

Иста ситуација во Шибеник

Полициската управа Шибеник-Книн ја потврди истата ситуација.

„Денес околу 8:30 часот наутро, на е-поштенските адреси на Полициската управа Шибеник-Книн, како и на е-поштенските адреси на неколку училишта, пристигнала порака во која се наведува дека во образовните институции во областа Шибеник се поставени експлозивни направи. Полициски службеници веднаш биле испратени на местото на настанот и, во соработка со одговорните лица на образовните институции, се вршат превентивни инспекции на институциите“, кратко соопшти полицијата.