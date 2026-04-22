Дојава за бомби во училиштата во Риека

Утрово беше примена пријава дека во неколку основни и средни училишта во Риека се поставени бомби.

Полициската управа Приморје-Горски Котар потврди дека го истражуваат пријавата на терен.

Серија слични пријави во Хрватска и регионот

Серија лажни пријави за поставени бомби се евидентирани во Хрватска во последните денови. Средните училишта во Загреб, училиштата во Дубровник и Сплит, трговските центри во Осиек, Загреб… се евакуирани поради пријавите.

Слични пријави за поставени експлозивни направи, главно во училишта и трговски центри, се шират низ регионот веќе неколку недели. Феноменот го објавуваат медиумите во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Хрватска од крајот на март.

Фукс: Некој сака да предизвика паника

Министерот за наука, образование и млади, Радован Фукс, вчера изјави дека некој сака да предизвика паника и конфузија со овие пораки, нагласувајќи дека сите досегашни пријави биле лажни и заслужуваат најстрога осуда и казна.

„Тешко е да се коментира за ова бидејќи се чини дека се граничи со чиста досетливост. Некој сака и има интерес да предизвика паника. За среќа, извештаите се лажни, но знаете како е кога станува збор за училишни згради и некои згради каде што има повеќе луѓе, особено деца“, рече министерот.

Секој извештај, нагласи тој, се проверува, полицијата излегува на терен и ги проверува зградите пред да продолжи наставата. „Секој од овие извештаи се обработува внимателно и полицијата излегува и ги проверува зградите и ги враќа децата. Во нечиј интерес е да се создаде ваков вид конфузија и паника, иако во моментов нема паника, мислам дека нема причина за тоа“, рече Фукс.