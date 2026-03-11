Договорено историско ослободување на нафта од глобалните резерви (видео)

Земјите-членки на Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) едногласно одлучија да започнат со најголемото ослободување на резерви за итни случаи во историјата на организацијата, објави извршниот директор на ИЕА, Фатих Бирол.

„Земјите на ИЕА ќе ослободат 400 милиони барели нафта за да го надоместат изгубеното снабдување поради виртуелното затворање на Ормутскиот теснец“, рече Бирол во обраќање во живо емитувано на веб-страницата на агенцијата.

Рекордни 400 милиони барели

ИЕА потврди дека рекордни 400 милиони барели сурова нафта од резервите за итни случаи ќе бидат ослободени на пазарот за да се ублажат прекините во снабдувањето предизвикани од војната.

Агенцијата вели дека резервите ќе бидат ослободени на пазарот во временска рамка што одговара на околностите на секоја поединечна земја-членка.

Шеста координирана акција во историјата на ИЕА

Ова е шеста координирана акција за ослободување на стратешки резерви откако ИЕА беше основана во 1974 година. Претходно, вакви мерки беа преземени во 1991 година за време на првата Заливска војна, во 2005 година по ураганот Катрина во Соединетите Американски Држави, во 2011 година за време на војната во Либија и двапати во 2022 година по руската инвазија на Украина.

Ормускиот теснец е речиси целосно блокиран

Војната што започна на 28 февруари сериозно го наруши протокот на нафта низ Ормускиот теснец. Извозот на сурова нафта и рафинирани нафтени производи сега падна на помалку од десет проценти од нивото пред конфликтот, принудувајќи ги операторите во регионот да го затворат или намалат голем дел од своето производство.

Според ИЕА, Азија во моментов е најтешко погодена.

Вкупните залихи надминуваат 1,8 милијарди барели

Членовите на ИЕА имаат залихи за итни случаи од повеќе од 1,2 милијарди барели нафта, додека индустриските залихи што се чуваат според владини обврски изнесуваат дополнителни приближно 600 милиони барели.