Директен судар на патот Штип-Пробиштип, возачот бегал од пламен од пожарот

03/07/2026 15:28
Фото: Б. Грданоски

Две патнички моторни возила директно се судриле на патот Штип-Пробиштип, откако едното во обид да избегне пламени наноси од пожар, преминало во спротивната сообраќајна лента.

Според првичните информации, возилото кое се движело во насока кон Штип се обидело да избегне пламени наноси навлегло во спротивната лента и директно се судрило со друго возило кое се движело во таа коловозна лента.

Во несреќата повредени се повеќе лица, кои веднаш се пренесени во болница за укажување на лекарска помош.

Дополнително, неколку лица се повредени од вдишување чад и се пренесени за укажување на лекарска помош, додека на терен се регистрирани нови жаришта на пожари во селата Ратавица, Неокази и на местото викано Глобица.

Поврзани содржини

Нови кривични пријави за „Пулс“: Осум инспектори осомничени дека со години не вршеле контроли
СДСМ ќе остане конструктивна за Изборниот законик, но не по цена на изборен грабеж
Инспектори „спиеле“ 13 години околу пропустите на „Пулс“, добија кривични
Сончев и ветровит викенд, од понеделник можен пороен дожд и грмежи
„Ер трактор“ полета кон пожарот во Пробиштип – намалена видливоста на патот
Избран е изведувач за автопатот Скопје – Блаце
Сведок на одбраната во случајот „Онкологија“: Мора да се утврди кој лекар со кои податоци располагал кога носел одлуки
Електронски рочишта и побрзи судски постапки со новиот Закон за парнична постапка

Најчитани