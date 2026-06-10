Дел од општина Центар и неколку скопски села без струја

10/06/2026 07:28

Дел од корисниците од улиците „Наум Наумовски Борче“ и „Ленинова“ (Аминта III) во општина Центар, како и кафулињата „Кала“, „Ателје“, „Адмирал“ и останати објекти денеска од 8:30 до 15:30 часот ќе останат без напојување со електрична енергија.

Во период од 9:00 до 13:00 часот без струја ќе бидат и дел од корисниците од селото Долно Соње лоцирани на улиците „6“, „8“ и „12“, а од 9:00 до 15:00 часот и дел од крисниците од селата Мирковци и Горно Оризари.

Како што информира Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снбдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на ЕВН Македонија АД.

Поврзани содржини

Бесплатна полуматурска забава за деветтоодделенците од Кисела Вода под мотото „Спремни за средно!“
Дел од општина Карпош без вода
Скопје добива нова Противпожарна станица кај Центарот за јавно здравје
Со кампања на плоштад – против пожари
„Орце Ѓорѓиевски го гази Деловникот и ја замолчува опозицијата, наместо дебата – монолог во Советот“, вели Цаневска-Арсовска
Се отстрануваат дрвените бандери од ООУ „Ј.Х. Песталоци“ до Романска амбасада – напојувањето подземно
Дрвја – закана над главите на граѓаните: „Паркови и зеленило“ од 2022 година чува десетици барања за кастрење во Аеродром
Киното „Милениум“, планетариумот и пожарникарите чекаат пари од ребалансот на буџетот на Град Скопје

Најчитани