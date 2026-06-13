Дејвис куп: Македонските тенисери се вратија во Втората светска група, совладана Црна Гора

13/06/2026 16:55

Македонската Дејвис куп репрезентација избори промоција во Втората Светска група од откако денеска во Кишињев во дуелот за третото место ја победи Црна Гора со 2-1.

Решавачкиот поен македонските тенисери го освоија во играта на двојки каде Калин Ивановски и Олег Приходко ги победија Петар Јовановиќ и Алекса Кривокапиќ со 2-0 во сетови (76(4) и 62).

Во првиот сет немаше ниту еден брејк, а во тај брејкот македонскиот дубл направи „мини брејк“ за 3:1 на поени и со тоа ја имаше предноста во „13. гем“ и го доби со 7:4 на поени.

Во вториот сет веднаш на стартот, Ивановски и Приходко направија брејк и потоа во осмиот гем од сетот со уште еден брејк ставија точка на успешниот настап во Молдавија.

Претходно во првиот сингл меч Ивановски го победи Срѓан Кнежевиќ со 2-0 во сетови (62 и 64), додека Олег Приходко загуби од Петар Јовановиќ со 2-0 (64 75).

Пласман во Втората Светска група изборија Молдавија, Летонија и Македонија, опстанок во Третата Европска група обезбедија Црна Гора, Грузија и Република Ирска, додека Косово и Азербејџан се селат во Четвртата Европска група.

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