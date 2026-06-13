Дејвис куп: Македонските тенисери се вратија во Втората светска група, совладана Црна Гора
Македонската Дејвис куп репрезентација избори промоција во Втората Светска група од откако денеска во Кишињев во дуелот за третото место ја победи Црна Гора со 2-1.
Решавачкиот поен македонските тенисери го освоија во играта на двојки каде Калин Ивановски и Олег Приходко ги победија Петар Јовановиќ и Алекса Кривокапиќ со 2-0 во сетови (76(4) и 62).
Во првиот сет немаше ниту еден брејк, а во тај брејкот македонскиот дубл направи „мини брејк“ за 3:1 на поени и со тоа ја имаше предноста во „13. гем“ и го доби со 7:4 на поени.
Во вториот сет веднаш на стартот, Ивановски и Приходко направија брејк и потоа во осмиот гем од сетот со уште еден брејк ставија точка на успешниот настап во Молдавија.
Претходно во првиот сингл меч Ивановски го победи Срѓан Кнежевиќ со 2-0 во сетови (62 и 64), додека Олег Приходко загуби од Петар Јовановиќ со 2-0 (64 75).
Пласман во Втората Светска група изборија Молдавија, Летонија и Македонија, опстанок во Третата Европска група обезбедија Црна Гора, Грузија и Република Ирска, додека Косово и Азербејџан се селат во Четвртата Европска група.