Даниловски предупредува: Тигрестиот азијски комарец веќе ја освои Македонија

Eпидемиолог Драган Даниловски предупреди дека вистинската опасност од комарците не се здодевните убоди и чешањето, туку растечкиот ризик од сериозни заразни болести. Според него, поради климатските промени и ширењето на агресивниот азиски тигрест комарец, Македонија се соочува со сериозна јавно-здравствена закана која бара целосна промена на државниот пристап.

Даниловски нагласува дека азискиот тигрест комарец, кој првпат е регистриран кај нас во 2016 година, веќе целосно ја освоил територијата. Овој инвазивен вид е преносител на опасни тропски болести како Денга, Чикунгуња и Зика. Иако кај нас сè уште нема локална трансмисија, зголемената фреквенција на патувања и фактот што локални епидемии веќе се случуваат во јужна Европа (Италија, Франција) го прават ризикот, како што вели тој, „Дамоклов меч“ кој виси над нас.

Од друга страна, ризикот од Западно-нилска треска, која ја пренесува домашниот комарец, е веќе реален. Минатата година во Македонија беа регистрирани два случаи, а болеста е широко распространета во соседните земји.

Зошто прскањето не е доволно? Според д-р Даниловски, сегашниот пристап на властите, кој се сведува на рутинско прскање од воздух и од земја, е површен и недоволен.

„Никогаш не се уништува целата популација комарци. Па, макар се прскало и неколку пати во една сезона. Што значи, ризиците по здравјето се редуцираат, но и понатаму се присутни“, вели тој, критикувајќи ги потезите како „формални и некоординирани“.

Како решение, епидемиологот предлага воведување на модерен, холистички пристап познат како „Едно здравје“ (One Health), кој го промовира и Светската здравствена организација. Овој концепт ја препознава нераскинливата врска помеѓу здравјето на луѓето, здравјето на животните и состојбата на животната средина, и бара координирана акција од сите сектори.

Ова вклучува не само прскање, туку и континуирано следење на популациите на комарци, уништување на местата каде што се размножуваат (застоени води), биолошка контрола (користење природни непријатели), но пред сè – масовна едукација на јавноста. Тој особено ја нагласува улогата на матичните лекари во едуцирање на граѓаните како да се заштитат и кога да побараат помош.

На крајот, Даниловски прашува: „Колку елементи од погоре набројаните кај нас функционираат?“ и повикува на итно изготвување на сериозна Национална програма за справување со болестите што ги пренесуваат вектори. Во свет кој се загрева, комарците повеќе не се само летна непријатност, туку првокласен безбедносен и здравствен ризик, кој бара сериозен и системски одговор.