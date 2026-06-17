Дали на Меси му беше простен црвен картон: Жестока дебата на Интернет

Лионел Меси чудесно го отвори Светското првенство на северноамериканска почва, станувајќи првиот играч во историјата што се појавил на шест различни светски првенства. Во првото коло од Групата Ј, бранителот на титулата Аргентина го победи Алжир со 3-0, а сите голови ги постигна Меси, кој постигна гол во 17-та, 60-та и 76-та минута. Многумина на социјалните мрежи го истакнуваат и неговиот потег во 31-та минута, сугерирајќи дека Меси требало да биде исклучен.

Меси утрово стигна до 16 гола во својата кариера на Светските првенства, изедначувајќи се со поранешниот германски репрезентативец Мирослав Клосе на самиот врв на листата на сите времиња. Бразилецот Роналдо е еден гол зад нив. Меси ќе има можност да избие на врвот на оваа листа додека продолжува тековното првенство.

Меси ќе наполни 39 години на 24 јуни, а со своите три гола против Алжир, тој стана најстариот фудбалер во историјата што постигнал три гола на еден натпревар од Светското првенство. Тој ги постигна на 38 години и 357 дена, убедливо соборувајќи го претходниот рекордер, Португалецот Кристијано Роналдо, кој имаше 33 години и 130 дена кога постигна хет-трик против Шпанија. Во натпреварот против Алжир, Меси го одигра својот 200-ти настап за аргентинската репрезентација. Тој постигна 120 гола.

Контроверзниот старт на Меси

За многумина е прашање дали ќе беше вака да не беше реакцијата на полскиот судија Шимон Марцињак и ВАР малку повеќе од половина час по почетокот на натпреварот. Дебатата не е само за тоа дали Меси заслужуваше црвен картон, туку и како тој дури и не доби жолт картон, што предизвика бројни реакции од навивачите. Причината е обидот за лизгачки старт во кој тој го назгази алжирскиот играч Аиса Манди одзади во листот и Ахиловата тетива.

Манди падна на теренот од болка, а снимките сугерираа дека Меси можел да биде строго казнет. Сепак, напаѓачот на Интер Мајами избега санкција. Фактот дека аргентинската ѕвезда не беше казнета ги налути гледачите, кои на социјалните мрежи тврдеа дека секој друг играч би бил исклучен за таков прекршок.

„Меси избегна црвен картон. Нема ВАР проверка. Исусе. Само дајте ѝ го трофејот на Аргентина“, „Да беше кој било друг играч освен Меси, тој ќе добиеше црвен картон“, „ФИФА го штити Меси. Очекувајте истото и со Кристијано Роналдо. Ќе организираат да играат еден против друг“, се некои од коментарите што ги истакнаа медиумите.

„Срамно. Меси требаше да добие црвен картон, но ВАР очигледно повеќе не функционира“, „Го сакам Меси, но ова требаше да биде црвен картон. Неверојатно е што дури и не доби жолт картон“, додадоа други.