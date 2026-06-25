Дали Ѓорческа ќе се пласира на Вимблдон? Натпреварот почнува во 14 часот

25/06/2026 13:22

Најдобрата македонска тенисерка, Лина Ѓорческа денеска во 14 часот ќе се соочи со Лусија Бронзети, која во моментов се наоѓа на 127. позиција на ВТА-листата. Победа во тој дуел би значела историски успех и настап на главниот турнир на Вимблдон.

Ѓорческа вчера запиша уште еден триумф во квалификациите за Вимблдон и сега е на само една победа од пласман во главната жрепка на најпрестижниот турнир на тревна подлога.

Тетовчанката успешно ја мина и втората квалификациска рунда, откако по пресврт ја совлада Франсиска Жорге со 2-1 во сетови (5-7, 6-2, 6-1). Иако го загуби првиот сет, Ѓорческа во продолжението целосно ја презеде контролата на теренот и со сигурна игра стигна до заслужен триумф.

 

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