Цвијиќ за изборите во Србија: Ако губи Вучиќ ќе мора да помине црвени линии што не ги поминал досега

Србија, која доживеа речиси две години протести по уривањето на настрешницата на железничката станица во Нови Сад во ноември 2024 година, очекува избори подоцна оваа година, според последната изјава на претседателот Александар Вучиќ. Овие протести беа пречекани со заплашување и потиснување, а од оние на власт во Србија се очекува дополнително да се справат со нив, наместо да се откажат. Многу од тактиките што се користат денес се позајмени или спроведени директно со помош на Русија.

Во август 2025 година, Белградскиот центар за безбедносна политика (BCSP), тинк-тенк со седиште во Србија, откри операција за сајбер-шпионажа насочена против нивната организација. Операцијата се одвивала дури еден месец , при што биле прочитани 28.000 е-пораки откако еден од нив се претставил како белоруски дисидент за да влезат. Поврзани со СВР и ГРУ, хакерите не барале само документи – тие си заминале со план на односи и ранливости што вештачката интелигенција може да ги искористи како оружје.

Форензичката анализа покажала дека во внатрешната мрежа на организацијата е пристапено без овластување уште во септември 2024 година, што им овозможило на напаѓачите да се најават како редовни корисници. Второ, тие пристапиле до администрацијата на целиот систем, стекнувајќи контрола врз серверите, лозинките, документите, архивите и комуникациите. Третата фаза од нападот била систематски надзор на сите комуникации, што значи пораки, прилози и архиви. Речиси еден месец, напаѓачите пристапиле до е-поштата на центарот повеќе од 28.000 пати, при што секој поединечен запис за пристап значел посета на сандачето и внатрешните документи, па дури и обид за комуникација со вработените.

Форензичката анализа покажа дека нападот бил координиран од две хакерски групи, познати како Midnight Blizzard, поврзани со Руската служба за надворешно разузнавање (SVR), и Forest Blizzard, поврзани со Воената разузнавачка служба (GRU). Едната група вршела акции за тивок надзор, додека другата вршела поагресивни акции како што е преземање сметки, вклучително и креирање лажна веб-страница што ја припишала на Белградската безбедносна конференција.

Срѓан Цвијиќ, поранешен дипломат и сегашен претседател на Меѓународниот советодавен комитет на Белградскиот центар за безбедносна политика рече дека техничкото санирање не било лесно, но на крајот беше станало управливо.

-Ги отстранивме заканите, ја обновивме довербата во нашата инфраструктура, ги променивме процедурите, ги зајакнавме нашите системи и ги обновивме протоколите за пристап. Најважно од сè, престанавме да ја третираме сајбер безбедноста како ИТ проблем и почнавме да ја третираме како прашање на организациски опстанок. Нашите системи првично беа изградени за она што би можеле да го наречете редовна мирновременска средина, но сега разбираме дека сме вклучени во еден вид хибридна војна за нашата сопствена демократија и суверенитет, вели Цвијиќ.

Вистинската штета, сепак, според него е психолошка и политичка.

-Иако успеавме да ги отстраниме заканите од нашите системи, она што не можеме толку лесно да го отстраниме е сознанието дека безбедносната служба на диктатурата се пробила низ целиот наш приватен и професионален живот. Тоа чувство останува. Дефинитивно го промени начинот на кој луѓето комуницираат, како размислуваме за заштитата на партнери, извори, колеги, па дури и членови на семејството – особено за оние кои, како што прават многу луѓе, невнимателно користеле професионална е-пошта сметка за лични цели. Токму тоа е поентата на таков напад: не само да се украдат информации, туку да се создаде страв и двоумење. Најопасната димензија денес, мислам, е што може да се направи со тие податоци со помош на вештачка интелигенција. Ако некој има 30.000 до 40.000 ваши е-пошти – што е случај со BCSP – тие не само што имаат документи. Тие имаат мапа на вашите односи, навики, политичко размислување, ранливости, внатрешни несогласувања, информации за вашите донатори и партнери, па дури и вашите приватни анксиозности. Со вештачката интелигенција, тие можат да изградат детален профил и да го користат како оружје против вас кога и да посакаат“, вели тој.

Според него, она сепак што е ново во овој случај се две работи.

-Првото е дека бевме жртви на комбиниран напад на ГРУ и СВР – истовремено. Второто е големиот политички прашалник што се надвисна над целата оваа операција: дали Русите ја спроведоа за своја стратешка корист или и за корист на српскиот режим? Мислам дека тоа е вистинската новина и тоа е она што ја прави нашата ситуација посебна. Во многу европски земји, руските хибридни операции се насочени кон влади, институции и општества кои во голема мера и јасно се спротивставуваат на Москва. Во Србија, ситуацијата е многу понејасна – и, според мене, поопасна поради тоа. Русија можеби собира информации за свои стратешки цели, но тие информации би можеле да им бидат предадени и на домашните авторитарни актери, вели тој.

Српскиот контекст му дава на сето ова поинакво значење. Граѓанското општество, независните медиуми, проевропските актери и демократските активисти овде не се само мети на руско влијание – тие се истовремено мети на домашни, режимски спонзорирани напади што ги етикетираат како странски агенти, екстремисти, предавници или организатори на таканаречени „шарени револуции“. Значи, новината не лежи само во методот, туку и во ова можно спојување на интересите меѓу Москва и Белград.

-Еден од најјасните примери е како провладините медиуми се однесуваа кон луѓе како мене и мојата организација. Прорежимските медиуми, и печатените и телевизиските, не само што ја критикуваа нашата работа, како што би се случило во демократија. Тие постојано се обидуваа да нè дехуманизираат и делегитимизираат. Нападите се движат од прикажување како опасни странци, предавници, екстремисти и слуги на Брисел, до апсурдни и инвазивни лични инсинуации – вклучувајќи тврдења за мојот приватен живот, па дури и за мојот брак. Не сакам да и дадам значење на секоја од тие приказни со нивно повторување, но шемата е важна: целта е актерите на граѓанското општество да изгледаат корумпирани, туѓи и опасни, така што секој напад врз нив ќе изгледа прифатлив за јавноста. Тоа е како да ни се сликаат мети на челата. А, парадоксот, каде што врската со Русија станува видлива, е тоа што ние не сме предавниците. Тие се. Ние сме патриоти, а нивните постапки изгледаат како постапки на луѓе кои служат на странска непријателска сила во средината на Европа, оценува Цвијиќ.

Според него, важно е да се има предвид дека демонизацијата на српското граѓанско општество не е нова. Датира од 1990-тите и режимот на [Слободан] Милошевиќ.

-Истите антизападни наративи, кои ги прикажуваат критичките гласови како западни шпиони, веќе беа присутни тогаш. Ако ги погледнете широките анкети на јавното мислење, организациите на граѓанското општество како целина не се многу популарни. Но, тоа се менува кога ќе се премине од апстрактното кон специфичното. Колку повеќе луѓе се прашуваат за одредени организации или поединци, толку повеќе се подобрува нивната перцепција – бидејќи луѓето всушност знаат што прават тие организации. Апстрактниот концепт на „граѓанско општество“ е успешно демонизиран со децении од последователни режими, а сега и од Вучиќ – но многу е потешко да се демонизираат одредени луѓе и институции со кои граѓаните директно комуницираат, вели тој.

Запрашан дали Србија, како Молдавија, е тест за тие тактики во земјите членки на ЕУ, Цвијиќ смета дека случаите се фундаментално различни.

-Молдавија е земја што Русија сака да ја освои за да го блокира нејзиниот европски пат и да ја повлече назад во својата сфера на влијание. Затоа Молдавија е цел на масовни кампањи за дезинформации, шеми за купување гласови и разни форми на изборно мешање. Но, интересно е што некои од овие операции всушност биле подготвени на српска почва. Луѓето биле обучени во Србија за да вршат мешање за време на изборите во Молдавија, а лицата што работеле во канцелариите на одредени српски министри наводно биле вмешани. Буквално е невозможно српските власти да не биле свесни за организирањето на овие кампови за обука во земјата. Во најдобар случај, нивната улога беше пасивна.

Србија е различна од Молдавија затоа што Србија не е само жртва на руското влијание. Таа често е партнер, засилувач и корисник на него. Морам да нагласам дека ова не значи дека Србија е целосно контролирана од Москва. Тоа значи дека српскиот и рускиот режим честопати ги идентификуваат истите луѓе и групи како непријатели: проевропски и демократски актери, независни новинари, членови на граѓанското општество, студенти, антивоени Руси – од кои многумина живеат тука – и секој што се спротивставува на авторитарната политика. Затоа Србија може да стане еден вид лабораторија, не само за руски информативни операции, туку и за авторитарен притисок пошироко. Проевропскиот фронт тука е истовремено нападнат од домашна пропаганда, државни институции и кибер актери поврзани со Русија, објаснува тој.

Околу најавените избори и дали очекува ескалација на притисокот врз граѓанското општество Цвијиќ одговори со јасно „да“.

-Мислам дека дефинитивно можеме да очекуваме ескалација. Како што знаете, Вучиќ ја објави својата оставка – иако тоа го правеше периодично од 2023 година, па за нас тоа повеќе се толкува како позната политичка тактика за привлекување на вниманието на јавноста и создавање неизвесност во демократскиот табор. Фактот останува дека тој мора да распише претседателски избори до мај следната година и парламентарни избори до крајот на јануари 2028 година. Бидејќи не може да се кандидира за претседател по трет пат и бидејќи нема силен претседателски кандидат, тој веројатно ќе ги распише двата избори истовремено за да го исполни претседателскиот рок. Вистинското прашање, според тоа, не е дали ќе се одржат избори, туку дали режимот е подготвен да изгуби. Не верувам дека Вучиќ ќе ја предаде власта мирно, како што направи Виктор Орбан откако загуби претходно оваа година во Унгарија.

ДНК-та на партијата на Вучиќ е фундаментално различна од Фидес. СНС не е само популистичка институционална партија. Навистина може да се смета за насилна екстремистичка партија. Во нашиот неодамна објавен извештај го испитуваме ова директно. Системот на моќ е изграден околу контрола на медиумите, јавните институции, јавните ресурси и деловните мрежи – слично во некои аспекти на Фидес – но насилството е главниот елемент што ги разликува. Фидес првично потекнува од либералниот агол на политичкиот спектар и со текот на времето еволуираше кон десно. Партијата на Вучиќ, пак, е поаналогна на унгарската Јобик [конзервативна партија]: го омекна својот јавен имиџ доволно за да добие власт, а потоа ги спроведе своите постари екстремистички политики откако дојде на власт. Како што се приближуваат изборите, очекувам поголема ескалација: повеќе кампањи за клевета, повеќе надзор, повеќе дигитални напади, повеќе заплашување, повеќе обвинувања за странско мешање и продолжување на грузиското сценарио со зголемени обиди за криминализирање на несогласувањето, вели Цвијиќ.

Околу дилемата дали Вучиќ би се обидел да тврди дека е извршена изборна измама ако изгуби, тој не се двоуми во одговорот.

-Апсолутно. Тој нема мирно да се повлече, а ако изгуби, ќе биде принуден да ги премине црвените линии што не ги преминал претходно. Сите избори во Србија откако СНС дојде на власт во 2012 година беа помалку слободни од претходните. Во декември 2023 година, дури бевме сведоци на организирано носење гласачи од соседните земји со автобуси за да гласаат на локалните српски избори. Ако Вучиќ биде принуден да ги премине тие црвени линии, дури и партнерите од ЕУ кои беа подготвени да соработуваат со овој режим – од различни причини – повеќе нема да бидат во позиција да го заштитат. И во тој момент, кон кого ќе се сврти режимот? Кон Русија, се разбира. Русија не е само партнер за надворешна политика на оваа влада – таа е модел на политичко преживување под притисок, вели Цвијиќ.

Дали Вучиќ и неговата партија би биле подготвени целосно да се откажат од пристапувањето во ЕУ? – беше следното прашање за кое Цвијиќ вели:

-Работата е во тоа што ние не сме Грузија. Србија не е суштински поврзана со руската економија. Нејзината егзистенција зависи од пазарот на ЕУ и земјите-членки на ЕУ, нивните компании и инвестиции. Ние не делиме граница со Русија. Значи, во геополитичка и економска смисла, преживувањето на авторитарна Србија надвор од орбитата на ЕУ би било неодржливо. Дури и во најнегативниот сценарио – целосно авторитарен режим, наместени избори и сè што следи – тоа нема да трае многу долго. Мислам дека демократијата ќе се врати.

Само погледнете го периодот од уривањето на покривот на железничката станица во Нови Сад до денес – речиси две години континуиран протест против неговото владеење. Ако ги мапирате случувањата од тие две години како монитор за отчукувањата на срцето, секој пат кога режимот се обидуваше да го зацврсти својот одговор и да ја зголеми репресијата, јавното незадоволство растеше уште повеќе. Мислам дека самиот режим разбира дека Србија не е Белорусија или Грузија. Тие не можат едноставно да станат целосно авторитарни, бидејќи општеството би ги смачкало.

Постои уште еден важен фактор видлив во анкетите на јавното мислење. Околу 20 проценти од електоратот гласа за оваа влада од вистинско идеолошко убедување – тие се целосно проруски, антизападни поддржувачи. Но, поголемиот дел од гласачите на режимот се луѓе кои имаат тенденција да гласаат за актуелните функционери сè додека ги сметаат економските услови за разумно стабилни. Во моментот кога тој тепих ќе им се повлече од под нозете, тие ќе станат исклучително вознемирени. Ова јасно го гледате кога ќе ги погледнете анкетите: ако ги прашате Србите која странска сила е најголем пријател на Србија, најголемиот дел вели Русија. Но, ако прашате каде би работеле и би изградиле подобар живот, сите велат Европа, Германија, Австрија, оценува Цвијиќ.

Според него, досегашните анкети не покажуваат јасна предност за демократскиот табор на начинот на кој ја видовме во Унгарија.

-Во Србија, тоа е поблиску до 50-50. Примарната стратегија на режимот во овој момент не е да ја врати изгубената поддршка – тие знаат дека тоа е речиси невозможно. Но, ако демократскиот блок успее да се обедини и успее да проектира убедлива слика за победа – како што направи Тиса во Унгарија – многу од овие гласачи на меката влада ќе ја сменат страната. Дури и во нашата неодамнешна анкета за перцепцијата на јавноста за полицијата и безбедносните служби, јасно можете да видите дека мнозинството – понекогаш големи мнозинства – од населението ги препознава истите системски проблеми. Повеќе од половина мислат дека земјата оди во погрешна насока. Но, тоа признавање не се претвора линеарно во политичка поддршка за опозицијата. Стратегијата на режимот сè уште функционира – засега. Но, колку што владата станува поотворено авторитарна, толку повеќе таа поддршка ќе исчезнува“. (ВСквер)