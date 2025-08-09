ЦУК: Вкупно пет пожари на отворен простор, од кои два се изгаснати, а три сè уште активни

09/08/2025 16:10
Фото: Б. Грданоски

На територијата на државата денеска до 12:30 часот имало вкупно пет пожари на отворен простор, од кои два се изгаснати, а три се водат како сè уште активни, информираат од Центарот за управување со кризи. 

Активни се пожарите кај село Братиндол, во Општина Битола, каде гори гори сува трева во нива, пожарот во Општина Прилеп каде гори сува трева над касарната во Прилеп и во Општина Валандово каде гори сува трева покрај патот Валандово–Дојран.

Под контрола се два пожара и тоа во Општина Тетово каде гори ѓубре кај железничката станица и во Општина Ранковце каде гори ниска трева и ситна шума. 

