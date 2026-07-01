ЦУК: Невремето го блокира Скопје, најпогодени Центар, Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба

Повеќе пријави за поплавени подруми, дворови, магацински простории, подвозници и кружни текови, како и за заглавени возила, се евидентирани попладнево по невремето што го зафати подрачјето на Скопје.

Како што информираат од Центарот за управување со кризи (ЦУК), преку Единствениот повикувачки број за итни случаи 112 биле примени повеќе пријави од граѓани за последиците од обилните врнежи.

Според досега пристигнатите пријави, најпогодени се општините Центар, Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба.

Од ЦУК посочуваат дека за сите пријавени случаи веднаш се известени Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје и единиците на локалната самоуправа, кои постапуваат согласно своите надлежности.

Во моментов заседава Кризниот штаб на Град Скопје, кој ги координира активностите на надлежните служби.

-Преку Единствениот повикувачки број за итни случаи 112 се примени повеќе пријави за поплави. Пријавени се и два подвозника со заглавени коли (пред кружниот тек во Бутел, бул. „Србија“ во Кисела Вода), три кружни токови (кај „Ист гејт мол“, општина Гази Баба; кај Мото Центар и Цементара, општина Кисела Вода; кај Железара, општинаГази Баба). Улицата „Јордан Мијалков“ позади „Дајмонд мол“ е поплавена. Поплавени куќи, подрумски простории и гаражи има во населбите Кисела Вода, Автокоманда и Чаир. До ЦУК стигна и пријава за поплавен магацин на „Веро“ во Чаир и магацин на приватна фирма во Кисела Вода. Поплавени се и паркинзи и улици низ паркинзите во населбата Расадник во Кисела Вода и во Аеродром. Поради невремето и поплавените улици, кружни текови и подвозници отежнато е или воопшто нема движење на возилата, соопшти ЦУК.