Чудото на Аргентина! Гаучосите на крилата на Меси направија неверојатен пресврт и го исфрлија Египет

Фудбалерите на Аргентина стигнаа до четвртфиналето на Светското првенство откако го победија Египет со 3:2 пред 70.000 гледачи на стадионот „Мерцедес-Бенц“ во Атланта, иако губеа со 2:0 до 79-тата минута.

Тоа беше натпревар што ќе се памети долго време, а го одбележа Лионел Меси, кој од трагична фигура стана спасител на својата нација.

Од самиот почеток, Египет покажа дека не дојде да се одбрани. Африканската селекција ги шокираше „Гаучосите“ веќе во 14-тата минута. Атија одлично центрираше од десно, а Јасер го претрча Ромеро за да го матира Мартинез за водство од 1:0.

Само три минути подоцна, Аргентина се чинеше дека прави експресен камбек. Таљафико беше соборен во шеснаесетникот, а францускиот судија Летексиер покажа на пенал.

Лионел Меси ја презеде одговорноста, но голманот на Египет Шобеир фантастично ја прочита неговата намера и го одбрани ударот.

Со ова промашување, Меси постави неславен историски рекорд – тој стана првиот играч во историјата што промашил два пенали на едно Светско првенство, откако претходно беше непрецизен против Австрија.

До крајот на полувремето, Аргентина напаѓаше бурно, Алварез имаше две 100% шанси со глава, а Меси ја погоди и стативата од слободен удар, но Шобеир направи чуда на голот на Египет.

Во второто полувреме, драмата го достигна својот врв. Во 59-тата минута, по ВАР асистенцијата, на Египет му беше поништен еден гол поради прекршок во нападот, но немаше спас за Аргентинците во 67-мата минута.

Блесна совршена контра на Египќаните, а Зико ладнокрвно постигна гол за неверојатни 2:0 и ја фрли Аргентина на колена.

Кога се чинеше дека бранителите на титулата ги пакуваат куферите и немаат идеја како да го пробијат египетскиот ѕид, пркосот на шампионите се покажа во последните 15 минути од играта.

Во 79-тата минута, Меси одлично центрираше од десната страна, а Кристијан Ромеро ја надомести грешката при првиот гол и со глава донесе резултат од 2:1.

Тотална лудост во Атланта следеше во 84-тата минута. Меси се ослободи од своите чувари и од околу десет метри ја закова топката под пречката за 2:2.

Египет беше целосно скршен и ментално и физички, а целосниот пресврт и пласман на Аргентина меѓу осумте најдобри се виде во втората минута од судиското продолжение.

Резервата Лаутаро Мартинез се проби низ тимот и испрати извонреден центаршут, а Енцо Фернандез се најде на вистинското место, кој постигна гол за конечни 3:2 и им донесе невидена прослава на аргентинските навивачи на стадионот.

Аргентина продолжува понатаму по натпреварот, кој веќе е кандидат за натпревар на турнирот, а во четвртфиналето ќе игра против подобриот од дуелот помеѓу Колумбија и Швајцарија.

Резултат и стрелци:

Аргентина – Египет 3:2 (Ромеро 79′, Меси 84′, Фернандез 90+2′ – Јасер 14′, Зико 67′)