Човекот што ги погоди последните три светски шампиони откри кој ќе го освои Светското првенство во 2026 година

Доколку неговите предвидувања се покажат точни, нè очекува еден од највозбудливите турнири во историјата на фудбалот.

Јоаким Клемент, математичар познат по правилното предвидување на победниците на последните три Светски првенства, објави ново предвидување за Светското првенство во 2026 година. Според неговиот модел, холандската репрезентација би можела да стане нов светски шампион.

Неговата анализа не се потпира на моменталната форма или интуиција, туку на сложен статистички модел кој вклучува повеќе фактори, вклучувајќи го бруто домашниот производ, населението, рангирањето на ФИФА и целокупната фудбалска традиција и култура на земјата.

Според тие пресметки, Холандија и Португалија треба да се сретнат во финалето, а трофејот, според прогнозата, би ѝ припаднал на Холандија, популарните „Лалас“.

Особено се забележуваат неговите проекции за нокаут фазата, кои носат неколку големи изненадувања.

Според моделот, најголемата сензација на турнирот би можела да биде Јапонија, која би го елиминирала Бразил и би приредила големо изненадување на светската фудбалска сцена.

Според истата прогноза, Португалија би го нокаутирала актуелниот светски шампион Аргентина и би се пласирала во финалето на турнирот.

Англија и Шпанија, како што беше предвидено, беа запрени во полуфиналето и нема да играат во финалето.

Останува да се види дали серијата точни предвидувања на Клемент ќе продолжи на Светското првенство во Северна Америка. Доколку неговите предвидувања се покажат како точни, нè очекува еден од највозбудливите турнири во историјата на фудбалот.