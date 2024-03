Читаме џез со Емин Џијан утре во чест на Денот на жените

Овој петок 08.03 од 21 часот, во Cafè Literatura (Дајмонд мол), ќе ги прославиме достигнувањата на жените низ историјата со посебна програма подготвена од нашиот селектор Џијан Емин.

На репертоарот се најзначајните и најпопуларните џез стандарди од историјата на џезот, нотирани и забележани во книгата која што е тестамент на оваа значајна ера од музичката историја – The Great American Songbook.

Очекуваме на оваа концертна сесија стандардниот репертоар да стане не-толку-стандарден преку аранжманските и импровизациски идеи кои ќе ни ги претстават:

Џијан Емин – вокал

Иван Иванов – тенор саксофон

Гордан Спасовски – пијано

Кирил Туфекчиевски – контрабас

Виктор Филиповски – тапани

Дел од репертоарот се: Angel Eyes, How Insensitive, A Love Supreme, A Night In Tunisia, My Favourite Things, Caravan, It Don’t Mean A Thing…

„Литература.мк“ во партнерство со радиото „Џез ФМ“ организираат низа музички настани во новото Café Literatura во „Дајмонд мол“. Под мотото „Читаме џез“ започнува новиот концепт на „Литература.мк“, чија мисија е организација на најквалитетните музички настани со врвни музички уметници, како и нови откритија, од домашната и регионалната сцена преку кои сите присутни ќе може да ја истражуваат еволуцијата и мноштвото начини на кои џезот и книгите влијаат на културата.