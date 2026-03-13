Цените на нафтата скокнаа за уште два отсто поради продолжување на блокадата на Ормускиот Теснец

Цените на нафтата денеска скокнаа за повеќе од два отсто бидејќи затворањето на Ормускиот Теснец и интензивираната геополитичка реторика ги попречија обидите на Вашингтон да го стабилизира глобалното снабдување со енергенси.

Така, нафтата „Брент“ беше на ниво од околу 102 долари за барел, а американската сурова нафта WTI (West Texas Intermediate) се движеше околу 97 долари за барел.

Американското Министерство за финансии издаде едномесечна дозвола за другите земји за купување на 100 милиони барели руска нафта со цел да се стабилизираат енергетските пазари низ целиот свет. Од друга страна, новиот ирански врховен водач, Моџтаба Хамнеи, изјави дека пловниот пат во Персискиот Залив ќе остане затворен.

Блокадата запре околу 20 отсто од глобалната трговија со нафта и ги принуди производителите од Заливот да го намалат производството за 10 милиони барели дневно, бидејќи капацитетите за складирање достигнуваат критични граници. Иако еден индиски танкер денеска успешно го помина теснецот, аналитичарите сугерираат дека тоа е привремено, бидејќи пречките во GPS-сигналот и заканата од ракетни напади и понатаму блокираат 90 отсто од поморскиот сообраќај во регионот.