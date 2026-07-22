Бугарија им дозволи на Американците користење на воена база за операции на Блискиот Исток

Бугарскиот парламент одобри користење на воздухопловната база Безмер од страна на американската војска за поддршка на американските операции на Блискиот Исток, додека некои пратеници стравуваат дека Бугарија би можела да биде вовлечена во војна со Иран.

Пратениците го поддржаа предлогот на владата со 136 гласови „за“, 13 „против“ и два воздржани. Одлуката дозволува распоредување до осум американски авиони за полнење гориво KC-135, до 250 лица и помошна опрема во воздухопловната база Безмер од 24 јули до 1 октомври. Не се потребни дополнителни одобренија.

Базата е оддалечена околу 260 километри од Софија

Базата Безмер се наоѓа околу 260 километри југоисточно од Софија. Според договорот за одбрана меѓу САД и Бугарија од 2006 година, тоа е објект што го користат двете земји. Секој пат кога САД сакаат да ја користат базата за нова намена, бугарскиот парламент мора да го одобри тоа.

Новото распоредување на американските сили следеше по барање од амбасадата на САД во Софија. Досега нема официјален коментар од САД.

Премиер: Нема да се спроведуваат воени операции од Бугарија

Пред гласањето, бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека е „категорично исклучено“ воените операции на Блискиот Исток да се спроведуваат од бугарска територија.

Радев на состанокот на кабинетот изјави дека распоредувањето на американските танкери во Безмер е наменето исклучиво за логистички мисии за полнење гориво во воздух надвор од бугарскиот воздушен простор.

Министерот за одбрана Димитар Стојанов им рече на пратениците дека се преземени сите потребни мерки, и на национално и на сојузничко ниво, за да се осигури дека Бугарија нема да биде вовлечена во конфликтот.

„Побаравме и добивме гаранции од нашиот стратешки партнер со цел да ги намалиме ризиците за нашата национална безбедност“, рече Стојанов.

Некои земји од ЕУ не сакаат да им помогнат на американските операции

Одлуката доаѓа во време кога администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп се соочува со отпор од некои европски сојузници поради користењето на воздухопловните бази за поддршка на војната на САД со Иран.

Американските авиони KC-135 се користат за полнење гориво од воздух, што овозможува подолги операции на борбени авиони и други воени авиони. Бугарските власти тврдат дека нивната улога ќе биде ограничена на логистичка поддршка и дека нападите на Блискиот Исток нема да се извршуваат од бугарска територија.