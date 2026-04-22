Бугарија: Автобус полн со Украинци се преврте во близина на границата, има жртви и повредени

Најмалку две лица загинаа, а неколку патници се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случи рано утрово во југоисточна Бугарија, во близина на граничниот премин „Мало Трново“.

Шест тешко повредени лица се однесени во болниците во Бургас, додека уште десет лица се згрижени во Итната медицинска помош во Малко Трново. Сите повредени се извлечени од возилото.

Во автобусот имало вкупно 39 украински државјани — 37 патници и двајца возачи, соопшти Регионалната дирекција на Министерството за внатрешни работи во Бургас. Според локалните власти, автобусот застанал на средина од патот бидејќи му снемало гориво. Според градоначалникот на Мало Трново, возилото потоа почнало да се движи наназад и да се превртува, што довело до трагедијата.

Полицијата и брзата помош брзо интервенирале на местото на настанот, а повредените биле однесени во болница во Бургас. Некои од патниците биле привремено згрижени во локален центар за дневна грижа.

Надлежните органи во моментов спроведуваат истрага за да ги утврдат сите околности што довеле до несреќата.