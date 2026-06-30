Брутални реакции во Германија по поразот од Парагвај

Реакциите на поразот на Германија продолжуваат да се појавуваат со брутални наслови и лути коментари во некои од водечките медиуми во земјата.

Насловот на насловната страница на „Билд“ го опиша резултатот како „Следниот германски фудбалски кошмар“, додека колумнистката Марион Хорн силно се спротивстави на тоа како германскиот канцелар, Фридрих Мерц, реагираше на поразот.

Мерц напиша на својот официјален профил на X: „Иако елиминацијата боли: Каква игра, @DFB_Team! Со вашата посветеност и тимски дух на ова Светско првенство, ја воодушевивте нашата земја. Горди сме на вас“.

Хорн рече дека објавата е „катастрофа“ и „разорна“, додавајќи: „Бруталниот пораз на Светското првенство против Парагвај, тренерот, ставот и перформансите на германските играчи се симптоматски за состојбата на целата земја.

„Во најдобар случај сме најдобри во втората класа: Нашата економија доживува невидена спирала надолу во секој поглед, со банкроти и деиндустријализација на дневна основа. А германскиот фудбал сега живее исклучиво од својот минат углед. И ако треба да му верувам на (капетанот на освојувачот на Светското првенство во 1990 година) Лотар Матеус, поважно беше прашањето чија мајка имаше дозвола да лета со приватниот авион, а чија не, отколку како ќе го освоиме купот.

Човече!!! Фудбалот е НАТПРЕВАРУВАЧКИ СПОРТ!

А најлошото допрва доаѓа. По поразот, канцеларот Мерц пишува: ‘Со вашата посветеност и тимски дух на ова Светско првенство, ја воодушевивте нашата земја. Горди сме на вас’.

Канцеларе, тоа едноставно не е вистина!!! Нема да прифатам второкласен третман. Не сум горда. Лута сум. Разочарана сум. Бесна сум! Нашите деца ја знаат Германија само како губитник!“

Колумнистот на „Ди Велт“, Улф Пошард, зазеде сличен став, во текст со наслов: „Само во успешна Германија вреди да се живее“.

„Германија повторно е прерано елиминирана од Светското првенство, а канцеларот дури и му честита на овој мизерен тим: ‘Горди сме на вас’. Не, не сме. Напротив“, напиша Пошарт.

Фудбалскиот новински медиум „Кикер“ го опиша резултатот како „осудувачка критика кон германскиот фудбал – и Нагелсман“.

Неговиот главен репортер Оливер Хартман напиша: „Германската репрезентација, најголемото разочарување на турнирот досега, ја напушта сцената на Светското првенство по првата нокаут рунда. Јулијан Нагелсман не успеа да ги искористи и развие силните страни на својот тим“.

Коментар од Клаудио Катуоњо во „Зидојче цајтунг“ беше насловен: „Некој треба да му каже на Јулијан Нагелсман: Ова не може да продолжи“. Главната анализа на весникот беше со наслов: „Сега не можеме да победиме ни на пенали“.