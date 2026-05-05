Британскиот амбасадор Лосон со видео порака на македонски го честиташе Денот на македонскиот јазик

05/05/2026 11:06

Британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон го честиташе Денот на македонскиот јазик преку видео обраќање на македонски јзик. 

-Веќе сум четврта година од мојот мандат како британски амбасадор и покрај дипломатските обврски што ги имам, секојдневно уживам користејќи го македонскиот јазик како алатка за комуникација со Владата, институциите, медиумите, невладиниот сектор и пријателите што ги стекнав во оваа прекрасна земја – наведува Лосон во видео обраќањето на македонски јазик на својот Фејсбук профил.

 

Лосон наведува дека богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе му остане засекогаш.

-Богатството од познавањето на македонскиот јазик ќе ми остане засекогаш – ќе го носам со себе, читајќи ги преводите на Вилијам Шекспир од Драги Михајловски, слушајќи македонски песни и користејќи го јазикот во секоја прилика. Честит Ден на македонскиот јазик, наведува Лосон. 

Поврзани содржини

Мицкоски: Водиме преговори на билатерално ниво за ЕЕС
Нестабилно време со дожд, особено во петок
Со шест нови училници и ООУ „Гоце Делчев“ ќе воведе едносменска настава
ДЗР: Без дозволи и градежна документација се градело во Општина Илинден
Сточарите пред колапс – откупната цена на млекото намалена за уште два денари
Стоматолошката комороа со осуда за незаконското и неетичкото постапување на дел од колегите
Јаневска: Поништени се осум спорни дипломи на Филозофски и две на Славјански универзитет
Повик за апликации за НАТО Програмата за млади професионалци

Најчитани