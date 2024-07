Британска пратеничка положи заклетва во британскиот парламент на Куран

Британска пратеничка положи заклетва во Парламентот на Обединетото Кралство користејќи КУРАН.

Наз Шах, пратеник од Бредфорд Вест, се заколна на својата верност на кралот Чарлс III со заклетва во „Семоќниот Алах“.

British MP sworn in to UK Parliament using a QURAN.

Naz Shah, MP for Bradford West, swore her allegiance to King Charles III by swearing to ‘Almighty Allah.’ pic.twitter.com/KeJ35L8XRA

— Oli London (@OliLondonTV) July 10, 2024