Брегот на Слоновата Коска ја шокираше фудбалската репрезентација на Франција среде Нант

Француската фудбалска репрезентација синоќа претрпе пораз во пријателскиот натпревар во Нант, каде што беа поразени со 2-1 од Брегот на Слоновата Коска. Иако „Сините“ водеа на полувреме со голот на Рајан Черки (45′), „Слоновите“ го свртија резултатот во второто полувреме со головите на Гела Дуе (53′) и Амад Дијало Траоре (84′). Овој пораз ја прекинува серијата без пораз на францускиот тим и носи доза на загриженост пред претстојното Светско првенство.

Играта на Дидие Дешан доминираше во првото полувреме на стадионот „Ла Божоар-Луј-Фонтено“. Иницијативата се исплатеше во 45-тата минута, кога Рајан Черки ѝ донесе водство на Франција, а во истата минута Франк Кесие заработи жолт картон.

Сепак, по паузата, на теренот се појави сосема поинаква слика. Дешан направи дури десет замени, што го наруши ритамот на домашната екипа. Брегот на Слоновата Коска го искористи ова во 53-тата минута и израмни преку Гуела Дуе. Натпреварот беше накратко прекинат во 72-тата минута за пауза за освежување. Во 77-тата минута, Жан-Филип Матета постигна гол за Франција, но голот беше поништен поради офсајд.

Кратко потоа, стрелецот на единствениот француски гол, Черки, ја напушти играта со овации. Последниот удар за Французите го зададе Амад Дијало Траоре во 84-тата минута. Николас Пепе го пронајде Дуе на десното крило, а тој му асистираше на Траоре со одбиена топка, кој ги постигна конечните 1:2 со прецизен удар од работ на шеснаесетникот. Гуела Дуе е брат на францускиот интернационалец Дезире Дуе.

Поразот ја прекина импресивната серија на Франција од девет натпревари без пораз, во која тие забележаа осум победи и едно реми. Последен пат „Сините“ беа поразени пред речиси точно една година, на 5 јуни 2025 година, во возбудливото финале на Лигата на нации против Шпанија, кое заврши со 4-5.

Додека репрезентацијата на Брегот на Слоновата Коска го продолжува своето патување во Америка, францускиот тим има уште еден последен подготвителен натпревар за играње. Во понеделник вечерта, тие ќе бидат домаќини на Северна Ирска во Лил. Интересно е што на списокот од 26 играчи повикани од Дидие Дешан за Светското првенство се наоѓаат пет играчи на ПСЖ кои ја освоија Лигата на шампионите оваа сезона: Усман Дембеле, Дезире Дуе, Лукас Ернандез, Бредли Баркола и Ворен Заир-Емери.