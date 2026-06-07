Бразилецот Весли се повреди пред СП 2026

07/06/2026 12:33

Бразилскиот одбранбен фудбалер Весли се повреди на пријателскиот натпревар против Египет (2:1).

Натпреварот се одигра ноќеска во Кливленд. Дваесет и двегодишниот фудбалер го напушти теренот поради повреда во 17. минута.

Селекторот на Бразил, Карло Анчелоти, истакна дека националниот тим би можел да го замени Весли доколку повредата го спречи да игра на Светското првенство.

-Штета е што го загубивме Весли. Сега мора да почекаме на резултатите од неговиот преглед. Имаме добри играчи да го заменат, го цитираше новинарот Фабрицио Романо, Анчелоти.

Репрезентацијата на Бразил за Светското првенство во 2026 година е во групата Ц, каде што ќе се соочат со Мароко, Хаити и Шкотска. 

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