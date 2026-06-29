Бразил во драматичен натпревар ја победи храбрата Јапонија со гол во 96-тата минута

Репрезентацијата на Бразил ја победи Јапонија со 2-1 во драматичен натпревар од Светското првенство, а Габриел Мартинели го постигна победничкиот гол во шестата минута од судиското продолжение. Јапонија водеше на полувреме, но Бразил успеа да го сврти резултатот во второто полувреме и да се пласира во осминафиналето.

Бразил ја презеде контролата врз поседот од самиот почеток, но имаше тешкотии да го пробие цврстиот јапонски блок. Бруно Гимараеш ја имаше првата шанса во 2-тата минута, но неговиот удар беше блокиран. Матеус Куња исто така се закани во 14-тата минута, но голманот Зајон Сузуки го одбрани неговиот обид.

Клучниот момент од првото полувреме се случи во 29-тата минута. Данило ја изгуби топката на средниот ред, што отвори простор за брз јапонски контранапад. Каишу Сано ја повлече топката назад и со прецизен удар од далечина, го совлада Алисон за водство од 1-0. До крајот на полувремето, Бразил не успеа да создаде поконкретна можност, оставајќи впечаток дека е беспомошен пред организираната јапонска одбрана.

Бразил влезе во второто полувреме многу порешително, а тренерот веднаш го внесе Ендрик наместо Пакете на полувремето. Притисокот се исплатеше, а Бразил создаде две одлични можности. Прво, во 52-та минута, Сузуки одлично одбрани удар со глава на Гимараеш, а само две минути подоцна, Томијасу ја расчисти топката од гол-линијата по обидот на Касемиро.

Израмнувањето дојде во 56-та минута. По центаршут кон далечната статива, Касемиро со навремен скок ја испрати топката со глава во мрежата за да го направи резултатот 1:1. Веќе во следниот напад, Винисиус имаше шанса за целосен пресврт, но Сузуки повторно беше на висина на задачата. По фуриозниот почеток на второто полувреме, Јапонците се разбудија и се заканија преку Ајасе Уеда, а темпото на играта потоа падна, додека двајцата тренери направија серија замени.

Во последните моменти од натпреварот, Бразил повторно го зголеми притисокот. Во 85-тата минута, Рајан шутираше слободен удар директно кон голот, но јапонскиот блок ја одби топката во корнер. Се играа шест минути од судиското продолжение, а кога се чинеше дека натпреварот ќе заврши нерешено, Бразил дојде до победа.

Во последните моменти, во 96-тата минута, Јапонците ја загубија топката во опасната зона. Гимараеш му асистираше на Габриел Мартинели, кој остана сам на далечната статива и постигна гол без проблеми за конечни 2:1 и голема прослава за Бразилците.

Со оваа победа, Бразилците се пласираа во осминафиналето на Светското првенство, каде што ќе играат против победникот од натпреварот меѓу Норвешка и Брегот на Слоновата Коска. Тој натпревар ќе се игра на 5 јули во 22 часот во Њујорк.