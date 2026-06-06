Брансон ги собори Сан Антонио Спарс во последните секунди. Њујорк Никс водат со 2:0 во финалето на НБА

Големото финале на НБА во 2026 година е во полн ек, а Њујорк Никс поведоа со 2:0 против Сан Антонио Спарс во борбата за трофејот на Лари О’Брајан. Со победа од 105:95 во првиот натпревар, Никс веднаш ја одзедоа предноста на домашниот терен, а потоа во драматичниот крај на вториот натпревар славеа со 105:104. Тимот од Њујорк, кој ги победи Кливленд Кавалирс во финалето на Источната конференција, се бори за својата прва титула од 1973 година, а ова е нивното прво големо финале од 1999 година.

Од друга страна, Спарс, предводени од младата ѕвезда Виктор Вембањам, се во финалето за прв пат од 2014 година, по исцрпувачката серија од седум натпревари против Оклахома Сити Тандер. За разлика од првиот натпревар, Спарс загубија во вториот натпревар, но ја пропуштија шансата за победа во последните минути. Додека го водеше својот тим, Виктор Вембањама направи фатална грешка и ја фрли топката во грбот на соиграчот Стефон Касл, по што таа заврши во рацете на Џејлен Брансон.

Брансон погоди слободно фрлање на 9,5 секунди до крајот за да им даде на Никсите водство од 2-0 во серијата. Само втор пат во овие плејоф натпревари, Сан Антонио ја загуби битката за скокови (44:42), и тоа од тимот на Никсите кој играше со поголема страст и покрај тоа што веќе обезбеди предност на домашен терен. Историјата не е на страната на Спарс – од 37-те тима што водеа со 2-0 во финалето, 32 го освоија шампионатот.

Никси покажаа искуство и решителност и не им дозволија на Спарс да го наметнат својот ритам од самиот почеток, иако мораа да издржат силен напад од домаќините. Тие станаа само третиот тим во историјата што ги добил првите два натпревари од финалето на гостински терен.

Претходните два, Чикаго Булс во 1993 година и Хјустон Рокетс во 1995 година, на крајот ја освоија титулата. Карл-Ентони Таунс ги продолжи своите најдобри настапи во кариерата, запишувајќи 21 поен и 13 скока, додека Микал Бриџис беше исклучително прецизен. Никсите ги принудија Спарсите да прават грешки, имаа малку среќа и играа дисциплинирано, што е импресивно за тим што лесно можеше да се откаже по победата во првиот натпревар.

По две победи на гостински терен, многумина веруваат дека серијата е решена. Никсите не загубиле повеќе од шест недели, а Сан Антонио стана само третиот тим во историјата што ги загубил првите два натпревари од финалето на домашен терен. Историјата е очигледно на страната на Њујорк, особено кога ќе ги земете предвид можните повреди на Стефон Касл и Де’Арон Фокс кон крајот на вториот натпревар.

Сепак, не треба да се отпишат Сан Антонио засега. Шампионите на Западот имаа можности за победа во двата натпревари, а Никси победија во неизвесни завршници. Во претходното коло против Оклахома, Спарс докажаа дека можат да победат во тешки гостувања. За да се вратат во серијата, Вембањама и неговите соиграчи ќе треба да победат во најмалку два натпревари во Медисон Сквер Гарден, каде што ќе се соочат со своето прво финале по 27 години во понеделник и среда.

Серијата сега се сели во вжештената атмосфера на Медисон Сквер Гарден, а тренерот на Спарс, Мич Џонсон, ќе мора да најде решение за да го разбуди нападот на својот тим, кој пропушти двоцифрена предност во двата натпревари. Една можност е да се внесе почетникот Дилан Харпер во почетната петорка за да се создаде повеќе простор за Вембања и да се отворат повеќе можности во транзицијата. Харпер, кој постигна девет од своите 15 поени во последната четвртина во вториот натпревар, би можел да ги замени Џулијан Шампањи или Де’Арон Фокс.

Статистиката од вториот натпревар открива неколку интересни факти. Таунс стана првиот играч на Никс со дабл-дабл од 20 поени во финален натпревар на гостински терен по Дејв ДеБушер во 1973 година. Дополнително, победата во Сан Антонио беше осма последователна победа на Никс во плејофот на гостински терен, изедначувајќи го рекордот поставен од Лос Анџелес Лејкерс во 2001 година.