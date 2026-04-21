Борисов ја префрли вината за поразот на ГЕРБ на Пеевски и ПП-ДБ. Не мисли да дава оставка

Лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов, ги обвини за изборниот колапс на неговата партија на бугарските парламентарни избори ДПС-Нов почеток на Дељан Пеевски и коалицијата Продолжува со промената – Демократска Бугарија (ПП-ДБ).

„Нашето пријателство со ДПС ни го донесе овој одлив од 100.000 гласови. А нашето пријателство со ПП-ДБ – 100.000 гласови. Ова е резултатот, едноставно кажано, во градовите. Бидејќи луѓето поставуваа прашања кога одевме во градовите – ‘Ве избираме, но потоа се случува она што го сака ДПС’. ‘Го сакаме ГЕРБ, кој, кога ќе каже нешто, го остварува’“, рече Борисов во својот прв коментар за медиумите за резултатите од изборите на 19 април, по кои „Прогресивна Бугарија“ освои мнозинство во парламентот, а ГЕРБ го доби најнискиот резултат од своето основање.

Тој објави дека нема да поднесе оставка за да ја преземе одговорноста за поразот на ГЕРБ на изборите. „Прашањето за лидерството не е релевантно за нас, ГЕРБ веројатно има 20-30 лидери“, додаде тој. Подоцна, објасни дека сè уште не одлучил дали ќе стане пратеник во новиот парламент.

„Кога сме во опозиција, немаме зависности. Никакви. Таму каде што работевме заедно со ДПС-Нов почеток, доживеавме колапс. Само во Разград немаме избран пратеник“, додаде Борисов.

„Сега постои модел на еден човек Радев со целосна моќ. Тој може да прави што сака“, истакна Борисов и ја разви тезата дека не постои модел „Борисов-Пеевски“.

Според неговите зборови, „народот сега избра лидер и тој мора да го води“.

„Да му честитаме на Румен Радев за убедливата победа. Тој спроведе совршена кампања. Нè остави нас, поглупавите, како нас од ГЕРБ и ПП-ДБ, да се бориме едни против други и да ја водиме нашата кампања на таков начин што ќе се понижиме и двете партии. Тој стоеше настрана и, како што рекол мудриот народ: ‘Двајца се тепаат, третиот користи’, додека ние се бориме за второ и трето место“, рече лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов.