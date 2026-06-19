Без вода утре поголем дел од центарот на Скопје

19/06/2026 17:51
Фото: Б. Грданоски

Поради дефект на затварачи на водоводна линија на булеварот „Крсте Мисирков“ и „Кеј Димитар Влахов“, утре од 09  до 22 часот без вода ќе останат повеќе објекти во централното градско подрачје. 

Според информациите од „Водовод и канализација“ без вода ќе бидат МАНУ, Граѓанскиот суд Скопје, Младинскиот културен центар, Универзитетската Библиотека, Универзитетот Св. “Кирил и Методиj”, трговскиот центар Мавровка, дел од Турска чаршија, Саат Кулата, улиците „Петар Ѓеоргиев“, „Отокар Кершовани“ и „Адвокатска“, дел од булеварот „Крсте Мисирков“, Крњево, Македонската телевизија, Ист Гејт.

Со намален притисок на вода ќе биде ниската зона од Автокоманда до Камник.

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