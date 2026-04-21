Без вода и струја неколку улици во Скопје

Без вода денеска од 9 часот ќе останат корисниците од улицата „Црвена Вода“ број 9 во Општина Центар.

Како што соопшти Регионалниот центар за управување со кризи на Град Скопје, по известување од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, прекинот со водоснабдувањето е поради уличен дефект на водоводна цевка со пречник од 80 милиметри и ќе трае до завршување на санацијата на дефектот.

Без електрична енергија денеска ќе останат дел од корисниците во општините Студеничани и Карпош. Во периодот од 8 до 15:30 часот, без струја ќе бидат корисниците од село Морани и викенд-населбата Морани во општина Студеничани.

Во периодот од 8:30 до 15 часот, пак, без електрична енергија ќе останат корисниците од улиците „1506“ и „1550“ во населбата Момин Поток, како и корисниците на „Електроводомонт“, „Стил железо“ и „Европа 92“ во општина Карпош, додека од 9 до 13 часот, прекин во напојувањето ќе имаат и корисниците од улицата „Иван Аговски“, исто така во општина Карпош.