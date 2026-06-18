Без вода дел од улицата Димитрие Чуповски во Скопје
Поради интервенција за менување вентил, денеска ќе има прекин на водоснабдувањето на дел од улицата „Димитрие Чуповски“ во централното градско подрачје, соопштуваат од ЈП „Водовод и Канализација“ – Скопје.
Како што информираат надлежните служби, без вода ќе останат корисниците на потегот од улицата „Македонија“ до Министерството за правда, во близина на бурекџилницата „Рекорд“.
Прекинот ќе започне во 09:00 часот и ќе трае до завршување на работните активности