Без вода дел од улицата Димитрие Чуповски во Скопје

18/06/2026 07:14
Фото Б. Грданоски

Поради интервенција за менување вентил, денеска ќе има прекин на водоснабдувањето на дел од улицата „Димитрие Чуповски“ во централното градско подрачје, соопштуваат од ЈП „Водовод и Канализација“ – Скопје.

Како што информираат надлежните служби, без вода ќе останат корисниците на потегот од улицата „Македонија“ до Министерството за правда, во близина на бурекџилницата „Рекорд“.

Прекинот ќе започне во 09:00 часот и ќе трае до завршување на работните активности

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