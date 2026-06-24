Без струја село Студеничани, без вода од ул. „Салвадор Аљенде“

Без електрична енергија денеска ќе останат дел од корисниците на село Студеничани спроти „Волталед“ во општина Студеничани, информира Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје, пренесувајќи известување од ЕВН Македонија.

РЦУК-Скопје соопшти и за прекин на водоснабдување од 9 часот изутринава за корисници од дел од ул. „Салвадор Аљенде“, поради уличен дефект на таа улица кај бр.69. Водоснабдувањето ќе биде прекинато до завршување со санација на дефектот.