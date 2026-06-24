Без струја село Студеничани, без вода од ул. „Салвадор Аљенде“

24/06/2026 07:20
Фото: Б. Грданоски

Без електрична енергија  денеска ќе останат дел од корисниците на село Студеничани спроти „Волталед“ во општина Студеничани, информира Регионалниот центар за управување со кризи – Скопје, пренесувајќи известување од ЕВН Македонија. 

РЦУК-Скопје соопшти и за прекин на водоснабдување од 9 часот изутринава за корисници од дел од ул. „Салвадор Аљенде“, поради уличен дефект на таа улица кај бр.69. Водоснабдувањето ќе биде прекинато до завршување со санација на дефектот.

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