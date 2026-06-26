Без вода дел од корисниците на општина Карпош

26/06/2026 08:03
Фото: Б. Грданоски

Без вода денеска ќе биде улицата „Никола Парапунов“ и делови од улиците „Разловечко востание“ и „Вич“ во Карпош, соопшти  ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје.

Прекинот на водоснабдувањето, кој ќе почне во 18 часот, е поради санација на два затворачи на улицата „Никола Парапунов“ и ќе трае до завршување на санацијата. Нормализирање се очекува околу 12 часот утре.

– Во случај да не бидат исполнети техничките предуслови, интервенцијата ќе биде одложена за наредниот период, соопшти  ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје..

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