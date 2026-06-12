Без струја повеќе делови од Скопје

12/06/2026 07:06

Поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа, денеска без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од општините  Кисела Вода, Сарај, Карпош, Гази Баба, Аеродром и Сопиште, соопшти РЦУК – Скопје.

Во периодот од 08:00 до 12:00 часот, без снабдување со електрична енергија ќе бидат корисниците на улицата „Партизански Пат“ во Општина Кисела Вода. 

Во периодот од 08:00 до 14:00 часот, без струја ќе бидат корисниците од селата Рашче, Бојане, Копаница, Хлорната станица Рашче во Општина Сарај.

Во периодот од 09:00 до 09:30 часот, без струја ќе останат корисниците од ул.„Иван Цанкар“ во Општина Карпош.

Во периодот од 09:00 до 12:30 часот, без електрична енергија ќе бидат улиците „1“ и „2“ во Нова населба Хиподром во Општина Гази Баба.

Во периодот од 09:00 до 15:00 часот, без струја ќе бидат корисниците од ул.„Владимир Комаров“ во Општина Аеродром.

Во периодот од 11:00 до 15:00 часот, без струја ќе бидат корисниците од ул.„Ванчо Мицков“ во Општина Карпош.

Во периодот од 13:00 до 15:00 часот, без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците од улицата „1“, од општината Сопиште кон Горно Соње.

Поврзани содржини

Дел од општина Центар без вода
Облачно со повремени врнежи од дожд и посвежо
Конференција за одржлив транспорт во Скопје и возење со автобус по рутата на БРТ и Градскиот воз
Македонија домаќин на 17-тиот Меѓународен стоматолошки конгрес К4
Бучавата од кафеаните не стигнува до ушите на надлежните. Герасимовски допрва ќе ги прави податоците достапни онлајн
Отворена реконструираната сала „Расадник“, нуди најсовремени услови за спортување
Сотир Лукровски уште се бара. Нема ни трага ни глас од него
Без вода дел од корисниците на бул. АСНОМ во Аеродром

Најчитани