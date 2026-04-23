Без струја делови од Карпош и Гази Баба поради зафати во електродистрибутивната мрежа

23/04/2026 08:10
Фото: Б. Грданоски

Поради зафати во електродистрибутивната мрежа, од 4.30 до 15.30 часот денеска без електрична енергија ќе бидат корисниците од фирмите „Стил железо“, „Електроводомонд“, „Европа 92“, како и корисниците од улиците „1506“, „1550“ и „Дани Калош“ во Индустриската зона Момин Поток во општина Карпош. 

По известување добиено од ЕВН Македонија АД, РЦУК информира дека 8.30 до 14 часот денеска струја ќе немаат и корисниците од ул. „Роман Каскалиевиќ“ во населбата Сингелиќ во општина Гази Баба, а од 9 до 12 часот и корисниците од улиците „Нерешка“, „Теодосиј Синаитски“ и „Жданец“ во општина Карпош. 

Конференција „Скопје – Европска престолнина на културата 2028: Обликување на иднината на Скопје“
HalkEco Skopje Run 10K ги спојува спортот и хуманоста: донации преку eCrowd
ЈСП воведува дополнителни линии за Саемот на книгата
ОУ „Крум Тошев“ во Трубарево ќе добие нови училници
Најиновативно екорешение има тимот на „Коменски“
Подгответе се за Водно и Прв до врв на 17 мај
Бесплатни онлајн проекции на еколошкиот филм „Дивиа“ по повод Денот на планетата Земја
Со дефиле на делегациите вечерва во Скопје отворено Светското училишно првенство во ракомет 2026

