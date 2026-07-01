Без струја дел од корисниците во Петровец, Центар, Карпош и Ѓорче Петров

Без електрична енергија денеска од 8 до 9 часот ќе останат корисници на ул.„1“ во општина Петровец, а од 9 до 16 часот од ул.„Стив Наумов“ бр.69,65,63а,63б,102а,102б,102в, ул.„Славе Георгиевски-Шнајдерот“ бр.1,3,5 и 7, од ул.„Тетовска“ и од ул.„Јосиф Јосифовски-Свештарот“ бр.35,35а,37,36,34 и 32 во општина Центар.

РЦЕУК – Скопје информира дека прекин во снабдувањето со струја од 9 до 16:30 ќе има за дел од ул.„Франклин Рузвелт“, „Дрезденска“ и „Рампо Левката“ во општина Карпош и дел од ул.„Знеполе“ и околни улички од 10.00 до 14.00 часот во општина Ѓорче Петров.