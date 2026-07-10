Бериша им се извини на Влен, Рама се однесувал како „Лукашенко од Белорусија“

„Во невиден антиалбански чин уште од диктатурата на Енвер Хоџа и во многу сериозен дипломатски и политички скандал, по наредба на Еди Рама, на тројца функционери од албанската партија Влен од Северна Македонија не им беше дозволено да влезат на територијата на Албанија, што е флагрантно кршење на меѓудржавните договори со Северна Македонија и меѓународните конвенции.

На 8 јули, координаторот на пратеничката група на Влен, пратеникот Беким Ќоку, пратеникот Аднан Азизи и заменик-генералниот секретар во Владата на Северна Македонија, Хасим Муртезани, беа блокирани од страна на албанската полиција за дрога на граничниот премин Ќафасан. Сите тројца со дипломатски пасоши. Со нив се однесуваа и беа притворени како да се терористи, непријатели на албанската нација, а не чесни пратеници, претставници на Албанците во Северна Македонија, соседната земја“, вели Бериша.