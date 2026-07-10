Бериша им се извини на Влен, Рама се однесувал како „Лукашенко од Белорусија“

10/07/2026 11:02

Лидерот на албанската Демократска партија (ДП), Сали Бериша,  остро го осуди задржувањето на функционери од Влен на граничниот премин Ќафасан. За постапката, Бериша ги обвини премиерот Еди Рама и министерот за внатрешни работи, Бесфорт Љамалари.

„Во невиден антиалбански чин уште од диктатурата на Енвер Хоџа и во многу сериозен дипломатски и политички скандал, по наредба на Еди Рама, на тројца функционери од албанската партија Влен од Северна Македонија не им беше дозволено да влезат на територијата на Албанија, што е флагрантно кршење на меѓудржавните договори со Северна Македонија и меѓународните конвенции.
 
На 8 јули, координаторот на пратеничката група на Влен, пратеникот Беким Ќоку, пратеникот Аднан Азизи и заменик-генералниот секретар во Владата на Северна Македонија, Хасим Муртезани, беа блокирани од страна на албанската полиција за дрога на граничниот премин Ќафасан. Сите тројца со дипломатски пасоши. Со нив се однесуваа и беа притворени како да се терористи, непријатели на албанската нација, а не чесни пратеници, претставници на Албанците во Северна Македонија, соседната земја“, вели Бериша.
 

Извинувајќи се во име на Албанците на сите Албанци од Северна Македонија и на граѓаните на оваа земја, на Влен и на сите нејзини прретставници, Бериша посочи дека неговата партија ДП, најостро го осудува овој, како што вели, грд чин на Еди Рама и на неговиот антиалбански марионетски министер за внатрешни работи.

„Овој чин е сериозен удар врз добрососедството со соседната земја и претставува вулгарен обид да се обвинат соседите и другите за најмоќниот граѓански младински протест во земјата во последните 35 години. Со овој чин, наркодиктаторот на Тирана се однесува во регионот на идентичен начин како Лукашенко од Белорусија и поранешниот диктатор на Венецуела, сега во лисици, Мадуро. Грдо дело. Му гарантирам на Еди Рама дека неговата казна е без спас, без враќање. Нека ги затвори границите од сите четири страни, но Албанците дефинитивно му го отсекоа патот“, порача Бериша.

Поврзани содржини

ВМРО-ДПМНЕ ја брани Кочовска: Не била „сметководителка“ туку „жена, мајка, ќерка и активен граѓанин“
Едноцифрените рејтинзи биле причина за блокада на Изборниот законик. Но можеби и падот во анкетите на ВМРО-ДПМНЕ
Има еден виновник за Изборниот законик – Христијан Мицкоски, велат од СДСМ
Четвртото лице со функционерите на Влен имало забрана за влез, вели албанската полиција
Изгравиран револвер за секој лидер на НАТО, подарок од Ердоган. Давкова нема да го пипне
МНР бара објаснување од албанската амбасада, Гаши од Тирана за „црната листа“ за ВЛЕН
Мицкоски ја обвини Левица дека прави театар со Изборниот законик
По шокот на Ќафасан со функционерите Влен бара објаснување од Албанија

Најчитани