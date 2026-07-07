Белгиските фудбалери со танц му пратија честитка за поразот на Трамп
Светот не престанува да се потсмева на однесувањето на претседателот на САД, Доналд Трамп, околу Светското фудбалско првенство. Моментумот се случи кога белгиската фудбалска репрезентација катастрофално го порази американскиот тим со 4 спрема еден гол. Белгиските фудбалери на американска територија го изведоа по тој повод познатиот и карактеристичен танц на Трамп, а тој веќе не се појави во јавноста со оваа тема.
Еве некои од видеата и фотографиите главно направени со вештачка интелигенција кои сепак го вратија Трамп во фокусот, откако светот се замори од неговите закани без основа и, како што пресметаа во САД, над 50.000 лажни тврдења.
La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026
President Trump takes the podium at Lumen Field after the USA’s loss to Belgium:
• does the loss even count?
• is Belgium just a Walmart parking lot with waffles?
• are the people who call it “football” all somehow French?
• is soccer… fired? pic.twitter.com/GTsqWRmQ0s
— Sovey (@SoveyX) July 7, 2026
Во ова видео се иронизира со честото менување на ставовите од страна на Трамп кој, откако САД го изгубија мечот и испаднаа од натамошна конкуренција, изјавува дека фудбалот не е ни важен, дека Белгија не е некоја земја бидејќи најголемиот извоз и се вафли и дека за четири години кога ќе ги победат – ќе плачат, и ќе плачат…
He CALLED FIFA 🤣 pic.twitter.com/hp1DObdnFv
— Baby News Network (@BabyNetworkNews) July 6, 2026
Trump reacts to the USA’s loss to Belgium pic.twitter.com/QDmdL4oHhP
— Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) July 7, 2026
— Sir Tommy Farmer (@SirNotTomFarmer) July 7, 2026
United States eliminated 😂 pic.twitter.com/X0ynJUU6Te
— اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود✝️🇱🇧 (@xl99hh) July 7, 2026
Only one man can save US Soccer now… pic.twitter.com/pDKY3i1eb6
— 𝕏erias (@xerias_x) July 7, 2026
🇺🇸 🇧🇪 AUJOURD'HUI NOUS ALLONS PARLER DES DROITS DE DOUANE POUR LA BELGIQUE.
• Si la Belgique obtient un corner +25%.
• Si la Belgique obtient un coup franc à proximité de la surface de réparation +35%.
• Si la Belgique obtient un penalty +80%.
• Si la Belgique marque un but… pic.twitter.com/AWlKXn85xu
— Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) July 6, 2026