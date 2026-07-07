Белгиските фудбалери со танц му пратија честитка за поразот на Трамп

07/07/2026 14:32

Светот не престанува да се потсмева на однесувањето на претседателот на САД, Доналд Трамп, околу Светското фудбалско првенство. Моментумот се случи кога белгиската фудбалска репрезентација катастрофално го порази американскиот тим со 4 спрема еден гол. Белгиските фудбалери на американска територија го изведоа по тој повод познатиот и карактеристичен танц на Трамп, а тој веќе не се појави во јавноста со оваа тема.

Еве некои од видеата и фотографиите главно направени со вештачка интелигенција кои сепак го вратија Трамп во фокусот, откако светот се замори од неговите закани без основа и, како што пресметаа во САД, над 50.000 лажни тврдења.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L

Во ова видео се иронизира со честото менување на ставовите од страна на Трамп кој, откако САД го изгубија мечот и испаднаа од натамошна конкуренција, изјавува дека фудбалот не е ни важен, дека Белгија не е некоја земја бидејќи најголемиот извоз и се вафли и дека за четири години кога ќе ги победат – ќе плачат, и ќе плачат…

 

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