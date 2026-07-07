Белгија во егзалтација по победата над САД и Трамп

Белгиските навивачи реагираа со егзалтација откако националниот тим ги победи САД во натпревар од Светското првенство, кој беше засенет од контроверзноста околу лобирањето на Доналд Трамп за поништување на суспензијата на напаѓачот Фалорин Балогун.

Белгискиот премиер, Барт де Вевер, сè уште не го коментирал триумфот на националниот тим, но официјалниот Инстаграм профил на неговата мачка понуди сардоничен, иако индиректен знак на задоволство. Максимус, саканата мачка на Де Вевер, беше прикажана како лежи на тепих држејќи мека играчка со ликот на американскиот претседател. „Спиев навистина добро синоќа. А ти?“ пишува на балонот за говор на холандски.

Инстаграм профилот на Максимус, кој го управува тимот на Де Вевер, често залутува во политичка територија, со иронични, иако индиректни коментари за колегите политичари или настани.

Белгиските навивачи, многумина облечени во националните црвени, жолти и црни бои, се собраа во големи толпи низ целата земја за да го гледаат натпреварот, и покрај тоа што локалното време за почеток на натпреварот беше во 2 часот наутро во вторник. „Белгиската репрезентација е наша национална гордост, па затоа мора да ги поддржуваме, дури и ноќе“, изјави еден навивач, Јенс Боден (23), за весникот „Де Стандард“ од проекција во Калмтут, во близина на холандската граница. Известувајќи од Калмтут, „Де Стандард“ рече дека толпите ги исвиркале сликите на Американците и Џани Инфантино, претседателот на ФИФА, која донесе одлука да ја укине суспензијата на Балогун, по лобирањето на Трамп. Во Брисел, навивачите запалија американско знаме.

Пензионираниот белгиски дефанзивец Филип Алберт, централен бек на Њукасл Јунајтед во 1990-те, ја опиша победата на „Црвените ѓаволи“ како „вистинска шлаканица во лицето за Доналд Трамп и Џани Инфантино“.

„Тие се обидоа да дестабилизираат мала земја, но Белгија покажа дека има големо срце“, изјави Алберт, сега фудбалски коментатор, за франкофонскиот весник „Ле Соар“. „И покрај далеку од оптималната подготовка, сите „Ѓаволи“ одговорија“. Среде прославите, објавата на националниот тим на социјалните мрежи по убедливата победа од 4-1 со зборовите „Поништи го ова“ стана вирална. Исто така, огромен број лајкови и кликови добија и клиповите од прославите на тимот на теренот, исмејувајќи го танцувањето на Доналд Трамп. Откако Ромелу Лукаку го постигна последниот гол за Белгија, тимот славеше имитирајќи ги вкочанетите движења со рацете на Трамп кон YMCA. Играчот од средниот ред Аксел Витсел беше цитиран од холандскиот јавен радиодифузен сервис ВРТ дека тоа била групна идеја.

Корисниците на социјалните мрежи, исто така, понудија мемиња за победата на Белгија, од лажни слики на мрачен Доналд Трамп со лице обоено во националните бои на победниците, до Манекен Пис – симболичната бриселска статуа на момче кое мокри – како мокри во зелениот базен со рефлектирачка површина на Споменикот на Линколн, обележјето во Вашингтон кое претрпе неуспешна реконструкција под водство на американскиот претседател.

Триумфот на Белгија дојде во пресрет на самитот на НАТО во Анкара, на кој треба да присуствуваат Де Вевер и Трамп. Но, белгискиот лидер ќе биде на помалку удобна основа: Белгија долго време е еден од земјите што трошат најмали средства за одбрана во алијансата од 32 земји, иако вети дека ќе ја исполни целта на НАТО за трошење на одбраната од 5% од БДП. Според најновите бројки на НАТО, се очекуваше Белгија да ја исполни целта од 2% за трошење во 2025 година, но новинската агенција Белга, повикувајќи се на официјален извештај, во понеделник објави дека Белгија ќе троши само 1,93% за одбрана во 2029 година.

Иако трошењето на Белгија за одбрана е политички контроверзно, фудбалот долго време е обединувачка сила во земјата со 11,9 милиони луѓе, која има три службени јазици и шест парламенти.

Пред дваесет години, еден поранешен белгиски премиер рече дека неговата земја е „историска несреќа“ и сподели само „кралот, националниот фудбалски тим и неколку пива“.

Белгиските медиуми во вторникот објавија дека кралот Филип ќе отпатува во Лос Анџелес за да го гледа четвртфиналето против Шпанија во петок. Пред синоќешниот натпревар, профилот Икс на монархијата објави слика од кралот Филип како очигледно разговара со националниот тренер, Руди Гарсија. Објавата гласеше: „Нека победи фер-плејот и најдобриот тим вечерва: ајде Белгијо!“