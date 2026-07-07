Белгија ги декласира САД со 4:1 во најконтроверзниот натпревар на СП, и ги елиминира

Сиетл – Белгија ги победи САД со 4-1 во најконтроверзниот натпревар од осминафиналето на Светското првенство. Херој на победата беше Шарл Де Кетелаер, кој постигна гол во 9-тата и 33-тата минута и му асистираше на Ханс Ванакен за гол во 57-мата минута. Ромелу Лукаку беше стрелец во 93-тата минута откако влезе од клупата. Единствениот гол за САД го постигна Малик Тилман од слободен удар во 31-вата минута. Белгија ќе игра против Шпанија во четвртфиналето.

Натпреварот остана во сенка на еден од најголемите скандали во историјата на Светските првенства, откако ФИФА, наводно под притисок на американскиот претседател Доналд Трамп, ја укина суспензијата на американскиот напаѓач Фоларин Балогун. Тој доби црвен картон на натпреварот против Босна и Херцеговина, но неговата суспензија беше одложена за да може да игра против Белгија. Сепак, тој не можеше да им помогне на САД во нивната потрага по победа.

Брилијантно прво полувреме на Белгија

Штом започна натпреварот, Белгија веднаш се закани. Во првата минута, по два блокирани удари, Тимоти Кастањ шутираше од 25 метри, но американскиот голман Метју Фриз одлично одбрани. Една минута подоцна, Де Кетелаере со глава го упати корнерот директно кон голманот.

Белгија пропушти одлична шанса во осмата минута. По одличен потег, топката стигна до осамениот Јури Тилеманс на седум метри од голот, но тој ја фати лошо. Сепак, само една минута подоцна, Белгија поведе. Леандро Тросард центрираше, топката се одби до Николас Раскин, кој му асистираше на Де Кетелаере на земја, а тој ја спушти ногата од блиску и ја претвори топката во мрежата за 1-0.

Американците практично не постоеја на теренот во првите 20 минути, додека Белгија го загуби Амаду Онана во 20-тата минута, кој мораше да ја напушти играта поради повреда на коленото, а беше заменет од Ханс Ванакен. По паузата за освежување, САД почнаа повеќе да ја држат топката, а во 31-та минута израмнија со првиот удар кон голот.

Малик Тилман изведе слободен удар од околу дваесет метри, топката го погоди Ванакен во живиот ѕид, го смени правецот и го измами Тибо Куртоа за 1:1. Тилман со тоа стана само вториот играч во последните 60 години што постигнал два гола од слободни удари на едно Светско првенство.

Сепак, тој резултат не остана долго на семафорот. Во 33-та минута, Тросард проби низ левата страна и центрира за Де Кетелаере, кој го прескокна Тим Рим и со глава ја погоди мрежата за 2:1. До крајот на полувремето, Белгија пропушти уште една голема шанса преку Доди Лукебаки, додека помилуваниот Балогун, играчот со најмалку допири на топката во првото полувреме, ја пропушти најдобрата шанса за САД.

Две американски грешки за потврда на победата за Белгија

Во второто полувреме, Американците започнаа поофанзивно, но во 57-та минута сè беше решено од голема грешка на нивниот голман. Фризе истрча далеку од голот за да пресече долга топка, а потоа се двоумеше да шутира. Де Кетелаере му ја одзеде топката, која стигна до Ванакен, а тој шутираше од далечина во празната мрежа за 3:1.

Кристијан Пулишиќ исто така ја напушти играта поради повреда кратко потоа. До крајот на натпреварот, Белгија рутински ги контролираше настаните. Само Балогун промаши еден на еден со Куртоа во 82-та минута, додека Ромелу Лукаку го зголеми резултатот на 4-1 во судиското продолжение по уште една грешка на американската одбрана, потврдувајќи го преминот на Белгија во четвртфиналето на Светското првенство.

Што се случи пред натпреварот?

Одлуката на ФИФА да го помилува Балогун предизвика жестоки реакции. Белгиската фудбалска асоцијација протестираше остро, а селекторот Руди Гарсија беше саркастичен на прес-конференцијата. „Не знаев дека е 1 април на Светското првенство“, рече тој.

УЕФА, исто така, го осуди потегот на ФИФА на најсилен начин. „Ја преминавте црвената линија. Таквата одлука поставува преседан и може да му наштети на натпреварувањето. Фудбалот е најомилениот спорт во светот затоа што е прекрасна игра, а луѓето му веруваат затоа што се игра според истите правила насекаде“, соопшти УЕФА.

Од друга страна, американскиот претседател Доналд Трамп ја поздрави одлуката на својата социјална мрежа Truth Social. „Ѝ благодарам на ФИФА што го направи вистинското нешто и исправи голема неправда“, напиша тој. Американскиот репрезентативец Кристијан Пулишиќ, исто така, верува дека одлуката била правилна. „Кога ќе го погледнете тој фаул, немаше намера. Се чини дека одлуката била правилна“, рече тој.

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, потврди дека Трамп го повикал. „Да, редовно разговарам за прашања поврзани со Светското првенство со претседателот на Соединетите Американски Држави и во овој случај добив повик од претседателот Доналд Трамп, исто како што добивам повици од шефови на држави и други функционери од целиот свет“, рече Инфантино во соопштението.

Селекторот на САД, Маурисио Покетино, беше резервиран: „Она што се случува надвор од теренот, останува надвор од теренот. Секако, секогаш е добра вест да ги имате сите играчи на располагање.“