Барак и Мишел Обама го напуштаат Спотифај

САД– Експретседателот и првата дама на САД, Барак и Мишел Обама е во потрага по нов договор за подкаст.

Блумберг објави дека договорот на Барак и Мишел Обама со стриминг аудио гигантот Spotify истекува оваа година и двете страни не можат да се договорат за нов договор.

Двојката Обама склучи голем број медиумски договори по завршувањето на нивните два мандати во Белата куќа. Тие склучија договор за книга од 65 милиони долари со Penguin Random House во 2017 година. Во 2018 година, тие потпишаа договор за снимање на документарни филмови и серии за Нетфликс, но вредноста или должината на тој договор не беа откриени.

Нивниот договор со Spotify, потпишан во 2019 година, ги повика да снимаат ексклузивни подкасти под нивната продукциска компанија, Higher Ground Productions. Вредноста на тој договор, исто така, не беше откриена. Според договорот, двојката Обама изработи аудио содржина, вклучително и Подкастот на Мишел Обама, кој моментално има 13 епизоди во живо на платформата, Renegades: Born in the USA, серија разговори меѓу Барак Обама и Брус Спрингстин, „Кажи им, јас сум “, водена од Миша Еуцеф, пакистанско-американец кој интервјуира други муслимански гласови и „Големото хит шоу“, каде што поранешниот извршен уредник на вестите на MTV, Алекс Пападемас, посвети цели сезони на шоуто ТВ-шоу „Самрак“ и на Кендрик Ламар од 2015 година, To Pimp A Butterfly Album“.

Бројките на публиката не беа веднаш достапни за ниту едно од сериите, но се чини дека Обама не го напуштаат Спотифај поради пари или слушатели, туку поради стратегија. Приказната на Блумберг вели дека Spotify, како и другите платформи за стриминг, сака да го изгради своето програмирање околу ексклузивитетите, додека семејството на Обама го претпочита нивниот следен договор за да им овозможи да дистрибуираат содржина низ поширокиот универзум на стриминг мрежи. Тоа би можело да значи каква и да е платформата што ќе означи дека тие плаќаат за да произведат содржина што на крајот се спушта на апликацијата на конкурентот.

Spotify потроши милијарди за да се етаблира како врвна дестинација за подкаст, вклучително и обезбедување договор од 200 милиони долари со контроверзниот водител Џо Роган за ексклузивно дистрибуирање на неговиот популарен подкаст, како и договор вреден повеќе од 60 милиони долари со водителот на „Call Her Daddy“ Алекс Купер. Spotify има стекнато повеќе содржини за подкаст и технолошки компании, вклучувајќи ги Gimlet Media, Parcast, The Ringer и Megaphone.

Спотифај, исто така, има ексклузивен договор со Арчевел на принцот Хари и Меган Маркл, кој претходно оваа година рече дека двојката ја повикал компанијата да направи промени за да спречи „сериозна штета“ од дезинформациите за Ковид присутни на нејзината платформа. Тоа беше очигледна референца за Роган, кој беше цел на бојкот на Spotify, поттикнат од Нил Јанг и на кој им се придружија други музичари и таленти во знак на протест против дезинформациите за Ковид за „Искуството на Џо Роган“. Арчевел рече дека продолжува со плановите за производство на првиот подкаст на Маркл за Spotify, наречен „Archetypes“, откако двојката била охрабрен од разговорите со извршните директори на Spotify да ги решат нивните грижи. (Според агенциите)