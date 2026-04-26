„Атина не може да работи како џиновски хотел“: Градоначалникот ќе ja спасува oд прекумерен туризам

Во срцето на античка Атина, низ тесните улички и околу археолошки локалитети, групи посетители се чини дека се насекаде, се пробиваат зад туристичките водичи. Во други времиња, службените лица би ги поздравиле ваквите сцени. Да не беше Харис Дукас, социјалистичкиот градоначалник кој е решен да го врати пренатрупаниот градски центар на главниот град за своите граѓани, почетокот на туристичката сезона ќе го оставеше голем дел од неговото историско срце во опасност од „презаситеност“. Цели населби, верува тој, се во опасност да ја изгубат својата автентичност поради неконтролираниот туристички развој.

„Атина не може да работи како да е џиновски хотел“, рече тој во едно интервју. „Потребни се ограничувања и правила. Градовите исто така мора да имаат збор во начинот на кој се развиваат.“

Минатата година, повеќе од 8 милиони луѓе ја посетија Атина, рекорд за метропола која не толку одамна се сметаше за попатна станица за грчките острови. Само кај краткорочните изнајмувања, ноќевањата во популарната населба Плака под Акропол се повеќе од двојно зголемени од 2018 година, откри неодамна студија нарачана од општината.

Во неокласичната градска куќа на градот, официјалните лица велат дека времето е од суштинско значење ако Атина не сака да стане жртва на сопствениот успех. Предупредувачките знаци се насекаде: од зголемените кирии на недвижности што ги обезвреднија локалните жители, до преоптоварената инфраструктура што се извиткува под притисокот.

„Цела Атина се ископува за да можеме да се справиме“, рече Дукас, кој беше професор по климатска енергија пред да влезе во локалната самоуправа.

„Градиме електрична инфраструктура, водоводни системи, нова дренажа, 5G мрежи. Кога имате околу 700.000 жители и 8 милиони посетители, притисокот е огромен.“ Секој месец „повеќе персонал, повеќе опрема, повеќе машини“ беа ангажирани за да се справат со предизвиците.

Дукас ја презеде функцијата во 2024 година откако неочекувано ја освои победата со поддршка на главната опозициска партија Пасок, со ветување дека ќе го „озелени“ она што се смета за најжешкиот главен град на континентот. Се проценува дека 3.855 дрвја се засадени во историскиот центар на општината од 15 квадратни милји (39 квадратни километри) под негово водство.

Но, како што растеше привлечноста на Атина, градоначалникот се најде во судир со силите што ги обвинува директно за „неконтролиран развој“ во главните туристички места. Дукас ги насочи своите погледи кон градежните компании кои се решени да изградат повеќекатни згради во подножјето на Акропол од 5 век п.н.е., како и кон инвеститорите во недвижности и претприемачите. Тој, исто така, се фокусира на ширењето на честопати нелиценцирани барови и ресторани на покривите.

Битката се интензивираше оваа недела кога Дукас изјави за „Гардијан“ дека ќе го искористи законот за користење на земјиштето за туризам, кој моментално е во фаза на дебата, за да побара целосна забрана за нови деловни активности во историскиот центар на градот.

„Ќе ги запреме сите туристички инвестиции во Плака, која имам мисија да ја спасам. Нема повеќе место. Не за краткотрајно изнајмување, не за сервисирани станови, не за хотели или каква било друга туристичка употреба. Областа е презаситена“, рече тој. „Сакаме да кажеме „доста е“ во законски закон кој е загарантиран со закон.“ Инвеститорите, рече тој, треба да се упатат кон други „помалку пренатрупани“ области на главниот град.

Градоначалникот, исто така, ја предложи идејата за замрзнување на градежните дозволи за нови хотели. Тоа би следело по слична забрана, воведена од централно-десничарската влада, со која се ограничуваат краткорочните изнајмувања во населбите со поглед на Акропол.

На негово изненадување, оваа недела тој доби поддршка од неочекувана страна. На настан за промоција на главниот град во вторникот, шефот на моќното здружение на хотелиери, Евгениос Василикос, исто така ја покрена можноста за ограничување на изградбата на хотели, наведувајќи го примерот на Барселона, која не издавала лиценци за нови хотели од 2017 година.

„Не треба да го измислуваме тркалото одново“, рече хотелиерот, додавајќи дека дојде моментот туристичкиот сектор во главниот град сериозно да размисли каде сака да биде за 10 или 15 години.

Градоначалникот рече: „Кога целиот центар на Атина се претвора во хотелска зона, не можам да бидам единствениот што го кажува тоа. Сега кога претседателот на здружението на хотелиери се вклучи, дискусијата официјално започна. Атина не може да стане [уште една] Барселона.“

Дукас очигледно е охрабрен од Хауме Колбони, неговиот левичарски колега во Барселона, кој неодамна објави целосна забрана за краткорочни изнајмувања од ноември 2028 година, кога дозволите за повеќе од 10.000 станови ќе бидат поништени во обид да се направи градот попристапен за живеење за неговите жители. И Атина и Барселона се меѓу 15-те градови чии градоначалници се приклучија на Европскиот акционен план за домување, кој ја повика ЕУ да преземе смели иницијативи за справување со кризата. Како и Колбони, Дукас го опиша пристапот до прифатливи станови невозможен за многумина поради притисокот од краткорочни изнајмувања – како најголем проблем на општината.

„Создадовме канцеларија за социјално домување за да идентификуваме згради и станови што можеме да ги реновираме со средства од ЕУ“, рече тој. „Сакаме да ги поттикнеме младите парови да останат во центарот. Додека другите градови се движат кон цемент и облакодери, ние се движиме во сосема друга насока, а тоа вклучува рушење згради за да се создаде јавен простор за паркови и игралишта. Атина е за нејзините луѓе. Не е само за оние кои едноставно сакаат да ја експлоатираат.“