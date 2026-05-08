Астон Вила и Фрајбург во борба за пехарот во Лига Европа

08/05/2026 08:13

Екипите на Астон Вила и Фрајбург се изборија за пласман во финалето на Лига Европа откако синоќа постигнаа победи на реванш полуфиналните дуели. Во пресметката на премиерлигашите и поранешни европски шампиони Астон Вила го победи Нотингем Форест со 4:0.

Астон Вила поведе со голот на Оли Воткинс во првиот дел и на тој начин ја анулираше предноста на ривалот од првиот натпревар. Во второто полувреме на 2:0 од пенал зголеми Емилијано Буендиа, а со двата гола на Џон Мек Гин беше поставен конечниот резултат од 4:0.

Бундеслигашот Фрајбург ја искористи предноста на домашен терен и исклучувањето на Марио Дрогелеш во 9.минута и ја победи Брага со 3:1 или вкупни 4:3. Фрајбург успеа да стигне до водство од 3:0, а Брага само го ублажи поразот.

Финалето се игра на 20.мај во Истанбул.

