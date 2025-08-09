Архиепископот Стефан и Митрополитот Тихон ќе сослужуваат на 2 септември во Вашингтон

На 2 септември вторник во Вашингтон е закажано првото сослужување на поглаварите на МПЦ-ОА и на Православната црква на Америка, Архиепископот Стефан и Митрополитит Тихон. Веста ја објави утрово Православната црква на Америка. На литургијата се очекува да служат и други архиереи од двете цркви, но не се посочуваат новните имиња.

-Во вторник, 2 септември 2025 година, Неговото Блаженство Митрополитот Тихон ќе сослужува на Архиерејската Божествена Литургија со Неговото Блаженство Архиепископот Стефан од Македонската православна црква – Охридска архиепископија. Ова сослужување ќе го означи официјалното признавање на најновата и најмладата автокефална православна црква во светот од страна на Православната црква во Америка, објави ПЦА.

Историската служба ќе почне во 9:00 часот во храмот „Св. Никола“, во Вашингтон. Исто така, ќе бидат присутни и достапни за поклонение за верниците Чудотворната мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица од Хаваи и светите мошти на новопрославената праведна Олга од Кветлук.

Ова сослужување доаѓа откако Митрополитот Тихон за првпат јавно ја призна Македонската православна црква за време на 21-от Севамерикански собор, одржан од 14 до 18 јули 2025 година во Феникс, Аризона.