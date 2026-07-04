Аргентина победи, играчите паднаа на колена. Зеленортските Острови за малку не го приредија најголемиот можен шок во историјата

Како да се раскаже приказната за овој натпревар? Замислете да ве удираат по главата 120 минути, прво бавно, потоа многу побрзо, со моменти на брилијантност, наративни промени, епски споредни заплетi и насилни тонални контрасти, од двојниот удар со глава помеѓу Меси и Возиња, до елитната кинематографски брилијантност на вториот израмнувачки гол на Капе Верде длабоко во продолжението. Па, беше така некако.

На последниот свиреж, аргентинските играчи паднаа на колена, трибините повторно експлодираа од олеснување, радост и познатите побожни прослави. Победата од 3-2 значи дека Аргентина сега ќе игра против Египет во Атланта. Но, играчите на Зеленортските Острови беа тие што го задржаа вниманието во тој момент, одејќи малку разочарувачки на едниот крај, сè уште подготвени да трчаат, подготвени да играат, но елиминирани од ова Светско првенство на крајот од неговиот најпрекрасен драматичен натпревар.

Можеби најголемиот момент во овој неуморно возбудлив натпревар беше тој последен момент на паритет на Зеленортските Острови. Натпреварот изгледаше совршено наместен кога започна продолжението со резултат 1-1, а нотата на судбината сè уште кружеше. По две минути во Аргентина постигна гол, Лисандро Мартинез ја зема топката од корнер на работ од шеснаесетникот, се пробива внатре и шутира високо под гредата на мрежата. Трибините од таа страна експлодираа со извици на олеснување, радост, потврда на наративот, на Меси-измот, патот до Њујорк.

Но, Зеленортските острови, уште еднаш, не беа готови. Тие притиснаа, освоија три корнери во брза низа. И на 102 минути од часовникот го направија резултатот 2-2, со момент на изненадувачка брилијантност од Сидни Лопес Кабрал, гол што се чувствуваше како еден од најголемите моменти на Светските првенства, нијанси на Хосимар ’86, измешан со Франсоа Омам-Бијик, 1990 и сè тоа.

Кабрал ја зеде топката далеку лево, се проби внатре, ги измери чекорите и го изведе најубавиот чист шут со десна нога во далечниот агол, покрај Емилијано Мартинез, топката како да виси во влажниот воздух на Флорида, совршено орбита во далечниот агол.

Стадионот експлодираше во мали џебови на делирична неверица и цели трибини на многу ненадејна тишина. Кабрал само трчаше, скршнувајќи се назад кон аут-линијата, напуштајќи го теренот, скокајќи по неколку скали, чекајќи малку, потоа прегрнувајќи ја онаа што веројатно му била девојка, или барем некоја што сега му е девојка, или многу сака да биде.

Играчите на Зеленортските Острови танцуваа и се прегрнуваа и изгледаа импресивно енергично со уште 15 минути до крајот. Но, Аргентина беше таа што го освои денот, и тоа на попрозаичен начин. На 111-та минута, Кристијан Ромеро скокна највисоко за да го испрати корнерот на Лионел Меси со глава надолу кон дефанзивецот Дини Борхес, а потоа преку Возиња во мрежата.

Зедленортските Острови сепак не беа готови. Тие повторно се вратија, го принудија Мартинез на одлична одбрана на 116-та минута, а потоа и на уште една, пред да се слушне последниот свиреж.

Ова беше извонреден спортски настан. Некое време во второто полувреме се чинеше дека се разјасни во епски удар со две раце. Еден од тие Меси, најголемиот играч на сите времиња. Другиот Возиња, 40-годишниот голман од Зеленортските Острови, кој игра за Чавес во португалската втора лига, чија кариера беше лулашка низ маргините на професионалниот фудбал, кој игра за љубов и ситни пари во ова друштво.

Стадионот Мајами е уште еден масивен пулсирачки бетонски кампус, со криви цевчест полу-покрив и бескрајна површина со печен асфалт од сите страни, кој беше преполн со часови пред почетокот на натпреварот со шетачкиот церемонијален марш на сино-белите дресови. Мајами беше преполн со главно локални навивачи на Аргентина за Бока Јуниорс на Светското клупско првенство во ова време минатата година, натпревар што се чувствуваше како ден на националното знаме. И ова беше речиси повторување, огромните плитки трибини исполнети со побожни орди, чувството на гламур на настанот пукаше околу бледо синиот самрак на Мајами.

Што е всушност Зеленортските Острови? Архипелаг со население од 600.000, а назад, предградие, трговска точка на колонијалните сили, со точки во САД, Холандија и Франција. Фудбалот беше начин да се притисне копчето за враќање, да се спојат овие делови од една нација.

Аргентина сега ќе има само четири дена за одмор пред повторно да се врати. Меси беше на теренот 120 минути во густа, исцрпувачка влажност и го имаше својот најмалку влијателен натпревар на турнирот во целина. Изгледаа како смртници. (Гардијан)