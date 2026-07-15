Аргентина ја нокаутира Англија со спектакуларен пресврт и закажа финале со Шпанија, ќе гледаме дуел Меси – Јамал

Аргентина е во финалето на Светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта, ја победи Англија со 2:1 по голем пресврт во финалето. Англија водеше со голот на Ентони Гордон во 55-тата минута, но Аргентина го доби дуелот за титулата светски шампион со головите на Енцо Фернандез во 86-тата минута и Лаутаро Мартинез во втората минута од судиското продолжение. Легендарниот Лионел Меси запиша две асистенции.

Аргентина ќе се обиде да ја освои својата втора последователна титула и четврта титула вкупно против Шпанија во финалето. Натпреварот е закажан за недела, 19 јули во 21 часот по македонско време. Франција и Англија играат за третото место еден ден претходно во 23 часот.

Првото полувреме понуди повеќе грубост и тензија отколку фудбалска возбуда. Двете екипи влегоа во играта исклучително агресивно, а играта постојано беше прекинувана од фаули. Искрите беа запалени во третата минута откако Елиот Андерсон направи тврд старт врз Лионел Меси, а Енцо Фернандез веднаш му се одмазди. Следеше мешаница, предводена од Џуд Белингам и Лисандро Мартинез.

Колку играта беше лоша во шансите, сведочи фактот дека не беше забележан ниту еден удар кон голот во првите 30 минути, што е прв таков случај на Светско првенство откако се води статистика, односно од 1966 година.

Првиот удар го упати Џон Стоунс во 33-тата минута, но тој со глава шутираше преку голот. До крајот на полувремето, беа доделени и два жолти картони, на Андерсон за тврд старт врз Меси и на Лисандро Мартинез за влечење на Морган Роџерс.

Остатокот од натпреварот започна малку посодржајно, а Аргентина прва се закани преку Хулијан Алварез. Сепак, Англија поведе во 55-тата минута. Хари Кејн ја започна акцијата со долга топка од својата половина, Деклан Рајс ја смести во пас за Морган Роџерс, а крилниот напаѓач на Астон Вила испрати одличен центаршут. Ентони Гордон се уфрли пред Нахуел Молина во петерецот и постигна гол за 1:0.

Само три минути подоцна, Аргентина можеше да израмни. По брз контранапад, Џулијано Симеоне се најде во одлична можност, но неговиот удар беше блокиран од Спенс со фантастично лизгање во последен момент и спаси сигурен гол.

Current holders Argentina are through to the @FIFAWorldCup final! 👏🇦🇷 pic.twitter.com/jEakVpKyTD — FIFA (@FIFAcom) July 15, 2026

По голот, Томас Тухел реши да се повлече. Аргентина ја презеде целосната контрола врз натпреварот и почна да го опсадува англискиот гол. Џордан Пикфорд брилијантно го одбрани ударот со глава на Гонзалез во 69-тата минута, додека седум минути подоцна среќата беше на страната на Англичаните кога Алексис Мек Алистер со глава ја погоди стативата по центаршутот на Родриго Де Пол.

Англија се бранеше конвулзивно, а Пикфорд направи уште една брилијантна интервенција во 85-тата минута, отстранувајќи ја топката од под пречката по силниот удар на Енцо Фернандез од 25 метри. Сепак, притисокот на Аргентина се исплатеше.

Во 86-тата минута, Енцо Фернандез го прими додавањето на Меси од 18 метри и постигна гол со фантастичен удар од чекор за резултат 1:1. Целосен шок за Англија се случи во втората од деветте минути од судиското продолжение. Мек Алистер повторно ја погоди стативата, а во продолжението на акцијата, Меси ја нафрли топката до главата на Лаутаро Мартинез, кој постигна гол од непосредна близина за конечни 2:1 и голема прослава за Аргентина.

Аргентина и Шпанија пред неколку месеци требаше да играат Финалисима, натпревар меѓу шампионите на Јужна Америка и Европа, кој беше закажан во Доха, но поради ситуацијата во регионот не се одигра. Сега ќе се соочат на многу поважен натпревар, а в недела ќе гледаме и дуел на Месии и Јамал, најдобрите напаѓачи во двете репрезентации.