Апасиев кон Мицкоски: Ем ги фалите министрите, ем ги разрешувате!

Пратеникот и лидер на Левица, Димитар Апасиев, ја нарече владината реконструкција како признание за неуспехот на премиерот Христијан Мицкоски – стерилна претстава со нови министри, зад која продолжуваат старите политики, коалициските пазари и лажниот сјај на власта.

„Ем ги фалите луѓево што ги разрешувате, ем ги разрешувате. Јас не можам да ве сфатам. Мислам дека доволен шамар беше тоа што едвај 62 пратеника ви го гласаа дневниот ред. И тоа што менувате повеќе од една третина од тимот ви кажува повеќе дека е до селекторот, отколку до тимот.