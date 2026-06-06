Антонели победи на квалификациите за ГН на Монако

06/06/2026 20:27

Возачот на Мерцедес, Андреа Кими Антонели, победи на денешните квалификации за шестата етапа од Формула 1 шампионатот за Големата награда на Монако.

Антонели извози најбрз круг со време од 1:12.051 минута.

Возачот на Ред Бул, Макс Верстапен, заврши втор (+0.043 секунди), додека возачот на Ферари, Луис Хамилтон, заврши трет (+0.228 секунди).

Четвртото место му припадна на возачот на Ферари, Шарл Леклер (+0.300). Возачот на Ред Бул, Исак Хаџар, заврши петти (+0.383).

Шестата трка сезонава во Формула 1 се одржува во Монако од 5 до 7 јуни. Главната трка ќе се вози утре од 15 часот.

Поврзани содржини

Андреева го освои Ролан Гарос
Јамал прв Шпанец прогласен за играч на сезоната во Ла Лига
Брансон ги собори Сан Антонио Спарс во последните секунди. Њујорк Никс водат со 2:0 во финалето на НБА
Јубилејно „Охрид трчаТ“ со рекордни 2.700 учесници од повеќе од 30 држави
СП2026: Иранските фудбалери сè уште без американски визи
Како од бајка: На раб на депресија, не можеше да си дозволи хотел, а сега е во финалето на Ролан Гарос
Тениска бајка: Од квалификации до финале на Ролан Гарос
Брегот на Слоновата Коска ја шокираше фудбалската репрезентација на Франција среде Нант

Најчитани