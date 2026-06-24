Англија повеќе не ја сака својата химна пред натпреварите, повеќето сакаат промена

Химните добија посебно внимание на Светското првенство во 2026 година. Пред секој натпревар, камерите долго време се задржуваат на лицата на играчите, навивачите пеат со сета сила, а овој краток ритуал често открива многу повеќе од вообичаениот протокол. Некои пеат со сета сила, некои молчат, некои имаат свои навики. Кристијано Роналдо, на пример, ја пее португалската химна настрана, додека шпанската репрезентација не ја пее својата бидејќи официјалната химна нема текст.

Со Англија, приказната отиде чекор понатаму. Пред натпреварите, играчите стојат заедно и ја пеат „God Save the King“, песна која во пракса се третира како англиска химна, иако формално не е посебна национална химна на Англија. Но, тоа не значи дека навивачите сакаат да продолжат да ја слушаат пред натпреварите.

Анкетата на Express Sport, објавена од GiveMeSport, покажа дека мнозинството англиски навивачи би сакале промена. На прашањето дали „Боже, чувај го кралот“ треба да се замени со друга песна, 55 проценти од испитаниците рекле да.

Навивачите сакаат различна песна

Околу 4.000 луѓе учествувале во анкетата. 1.902 од нив биле против промената, но мнозинството сè уште се за отстранување на сегашната песна од протоколот пред натпреварите со Англија.

Од оние кои сакаат промена, 15 проценти од испитаниците ја избрале „Тебе ти се заколнувам, земјо моја“. Други 40 проценти се одлучиле за „Ерусалим“, песна од Хуберт Пари и Едвард Елгар. Сепак, најгласана меѓу предложените замени била „Земја на надежта и славата“, песна од 1901 година која се користела и на Игрите на Комонвелтот до 2010 година.

Со други зборови, Англичаните не се целосно согласни за тоа што треба да стои на местото на сегашната химна, но анкетата сугерира дека голем дел од навивачите сакаат нешто да се промени.

Интересно е што селекторот на Англија, Томас Тухел, има сосема поинаков став кон „Боже, чувај го кралот“. Германскиот стручњак претходно изјави дека станува збор за многу моќна, емотивна и значајна химна и дека е горд што ја предводи репрезентацијата на Англија.

„Прво на сите, мислам дека имате многу моќна, емотивна и значајна национална химна. Не би можел да бидам погорд што сум на аут-линијата и што ја предводам репрезентацијата на Англија“, рече Тухел.

Но, иако зборуваше за химната со голема почит, Тухел засега не ја пее пред натпреварите. Тој ја објасни причината многу внимателно.

„Ми значи сè. Ми значи многу, можам да ве уверам во тоа. Но, токму затоа што е толку значајна, емотивна и моќна, чувствувам дека морам да го заслужам правото да ја пеам“, рече Тухел.

Затоа, Тухел не ја отфрла од непочитување. Напротив, тој тврди дека почитта е причината зошто сè уште не сака да ја пее англиската химна.

Химна што ја дели Англија

Дебатата околу англиската национална химна не е нова, но Светското првенство ја врати во преден план. За многумина, „Бог да го чува кралот“ е симбол на традиција и континуитет, но некои навивачи веруваат дека на Англија ѝ е потребна песна што е повеќе поврзана исклучиво со националниот тим и нацијата, а помалку со кралското семејство.

Затоа се споменуваат сè почесто „Ерусалим“ и „Земја на надежта и славата“, песни кои веќе имаат силен емотивен полнеж во англискиот спортски контекст. Но, додека навивачите се расправаат за тоа што треба да се пее пред натпреварите, играчите сè уште излегуваат на теренот со „Бог да го чува кралот“.

А Тухел? Тој би претпочитал да чуе нешто сосема друго, барем по натпреварите. Неговата желба е соблекувалната на Англија да ја пее класиката на Оејзис „Wonderwall“ по победите.